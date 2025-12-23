Inter, un mercato da urlo: da Ederson a Palestra, i nomi per la prossima estate

La scorsa estate la pesca è andata male. Nel senso che, dopo aver gettato l’amo, alla fine, il "pesce" Lookman non ha abboccato. Ma l’Inter è pronta a lanciare un’altra battuta nei “mari” atalantini. Palestra , come noto, è il preferito per rinforzare la corsia destra della squadra nerazzurra, attualmente azzoppata dall’infortunio di Dumfries e con un Luis Henrique che ancora non riesce ad essere un adeguato sostituto. Nell’immediato, nonostante le difficoltà, l’idea è di andare avanti così, sempre che non salti fuori una ghiotta occasione. Poi, però, scatterà l’assalto a Palestra, che a giugno rientrerà dal prestito al Cagliari. Con il rischio, però, che la sua quotazione raggiunga quote troppo distanti dalla potenza di fuoco nerazzurra.

Inter, rispunta Ederson: l'Atalanta può sacrificarlo

Il piano, però, è quello di sedersi a tavola con i dirigenti bergamaschi, approfittando dei buoni rapporti che non si sono guastati dopo la vicenda Lookman, come dimostra la cessione a Zingonia di Zalewski. Nell’occasione – e chissà che non ci possa scappare una chiacchierata già domenica in concomitanza con la sfida in programma al Gewiss -, l’Inter verificherà la situazione anche di un altro giocatore: Ederson. Già, perché il brasiliano era già finito nel mirino di viale Liberazione all’inizio della scorsa estate, per poi uscirne una volta compreso che non era sul mercato. Uno spiraglio, però, si sarebbe aperto per la prossima stagione. L’Atalanta, infatti, è solita cedere, ogni anno, uno dei suoi pezzi pregiati. È un modo per capitalizzare, da un lato, e di rinnovarsi, dall’altro. Lo scorso giugno è accaduto – seppure non era previsto – con Retegui e poi è stato alzato il muro. In tempi non troppo brevi, allora, si tratta di capire chi sarà il prossimo sacrificato.

Inter, Ederson per colmare il vuoto come Koné

Il sogno interista sarebbe fare l’accoppiata Palestra-Ederson, ma le prospettive in questo senso non sembrano così rosee, anzi. La caccia ad almeno uno dei due, però, potrebbe riuscire. E il brasiliano non è ritenuto certo meno funzionale rispetto all’esterno. Il centrocampista di fisico e forza, capace di dare copertura e pure di rilanciare l’azione manca ancora nella rosa di Chivu. Quel vuoto avrebbe dovuto essere colmato dal romanista Koné, ma, quando il più sembrava fatto, il club giallorosso si è tirato indietro. Ebbene, Ederson ha un profilo di quel tipo. Ed ha ancora l’età giusta, nel senso che è un classe 1999. Da ricordare che per Koné (come per Lookman) l’Inter aveva stanziato una quarantina di milioni, dopo che Marotta e Ausilio erano riusciti a strappare ad Oaktree un’eccezione al paletto dei 25 milioni per il cartellino di un giocatore.

Inter pronta alla cessione di Frattesi: richiesta di 30 milioni

Ebbene, quell’eccezione, da dedicare appunto ad almeno uno tra Palestra ed Ederson, potrebbe essere rinnovata anche al termine di questa annata. Eccezione, peraltro, sostenuta dal ricavato per la cessione di Frattesi. Ormai è chiaro, infatti, che il futuro dell’ex-Sassuolo sia lontano da Milano. Nulla è cambiato rispetto alla scorsa stagione. Anzi, forse, per lui, la situazione è pure peggiorata. Di differente, semmai, c’è il prezzo di vendita. Se, in precedenza l’Inter pretendeva 40 milioni, ora la richiesta si aggira attorno ai 30, ma solo per una cessione a titolo definitivo o al massimo attraverso un prestito con obbligo di riscatto. Insomma, chi vuole davvero Frattesi si faccia avanti. L’Inter è pronta ad ascoltare, per poi lanciarsi all'inseguimento di Ederson.