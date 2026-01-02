Calciomercato Inter, Frattesi in Turchia: ecco la cifra richiesta

Sul fronte uscite in casa Inter il nome che merita maggiore attenzione al momento è quello di Davide Frattesi. I presupposti maturati in estate all’arrivo di Chivu, che aveva restituito nuove motivazioni al ragazzo, sono svaniti col passare delle settimane. Non solo a causa dei problemi fisici che si sono susseguiti nel tempo. Perché il vero problema sembra l’inversione di rotta rispetto ai programmi di giugno: la decisione di insistere sul 3-5-2, abbandonando l’idea di cambiare modulo, gli ha tolto la possibilità di ritagliarsi uno spazio importante in una zona diversa di campo. Come un anno fa, dunque, Frattesi si ritrova ai margini e spera che stavolta l’entourage riesca a trovargli una sistemazione lontano da Milano. Sarebbe importantissimo per lui accumulare minuti e ritrovare fiducia a pochi mesi dallo spareggio per i mondiali e - si spera - dalla fase finale della competizione. L’ex Roma preferirebbe ovviamente rimanere in Italia, affascinato dall’idea di tornare a lavorare con Spalletti, con il quale si è trovato bene in nazionale ed entrambi sono convinti che ritrovarsi possa provocare vantaggi reciproci.