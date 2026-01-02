Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
Calciomercato Inter, Frattesi in Turchia: ecco la cifra richiesta © Inter via Getty Images

Calciomercato Inter, Frattesi in Turchia: ecco la cifra richiesta

Daniele Vitiello
2 min

Sul fronte uscite in casa Inter il nome che merita maggiore attenzione al momento è quello di Davide Frattesi. I presupposti maturati in estate all’arrivo di Chivu, che aveva restituito nuove motivazioni al ragazzo, sono svaniti col passare delle settimane. Non solo a causa dei problemi fisici che si sono susseguiti nel tempo. Perché il vero problema sembra l’inversione di rotta rispetto ai programmi di giugno: la decisione di insistere sul 3-5-2, abbandonando l’idea di cambiare modulo, gli ha tolto la possibilità di ritagliarsi uno spazio importante in una zona diversa di campo. Come un anno fa, dunque, Frattesi si ritrova ai margini e spera che stavolta l’entourage riesca a trovargli una sistemazione lontano da Milano. Sarebbe importantissimo per lui accumulare minuti e ritrovare fiducia a pochi mesi dallo spareggio per i mondiali e - si spera - dalla fase finale della competizione. L’ex Roma preferirebbe ovviamente rimanere in Italia, affascinato dall’idea di tornare a lavorare con Spalletti, con il quale si è trovato bene in nazionale ed entrambi sono convinti che ritrovarsi possa provocare vantaggi reciproci.

La pista

L’alternativa, sicuramente più gradita all’Inter, porta in Turchia. Il Fenerbahce sta insistendo nel tentativo di convincere il ragazzo: è questo il tassello che per ora manca e che agevolerebbe la definizione della trattativa in tempi anche piuttosto rapidi. In viale della Liberazione non farebbero di certo barricate, a fronte ovviamente di offerte ritenute adeguate per un calciatore che comunque ha avuto dei picchi di rendimento importanti. L’asticella per il cartellino di Frattesi è a 35 milioni. Rimane da monitorare anche la questione legata a Valentin Carboni, di rientro anticipato dal prestito al Genoa: su di lui il Racing Avellaneda per un prestito secco.

