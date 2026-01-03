 Inter, Frattesi verso il Fenerbahçe: ecco cosa manca. E Calhanoglu…

Quello che sembra un film già visto rispetto a un anno fa potrebbe stavolta avere un finale diverso. Davide Frattesi spinge per lasciare l’Inter, proprio come già accaduto nel gennaio 2025, quando emerse il primo vero mal di pancia dal suo arrivo in nerazzurro. Il centrocampista entrò in rotta di collisione con Simone Inzaghi, col quale non c’è mai stata piena sintonia. Era convinto di meritare più spazio di quanto in realtà gliene riservasse il tecnico . La Roma, più del Napoli, facendo leva sulla volontà del ragazzo provò a capire i margini per un suo eventuale ritorno nella capitale. Ghisolfi finì poi schiantarsi contro il muro eretto dall’Inter, mai neanche scalfito dal lavoro ai fianchi dell’entourage del giocatore. Le pretese economiche di Marotta e Ausilio, incompatibili con lo scarso margine di manovra dei giallorossi, portarono a raffreddare in poco tempo la pista, costringendo Frattesi a uno sforzo per risintonizzarsi sulle stesse frequenze dei suoi compagni.

La situazione Frattesi: futuro in Turchia?

Dodici mesi dopo, nonostante le nuove aspettative generate dall'arrivo in panchina di Chivu, la posizione del centrocampista è praticamente identica. Nell’anno che porta al mondiale, spera di poter lasciare Milano per cercare stimoli e continuità in una nuova piazza. Stavolta con interlocutori diversi l’affare potrebbe davvero decollare. In prima fila c’è il Fenerbahçe, che già da giorni ha bussato alla porta del club nerazzurro e del giocatore, nel tentativo di convincerlo a cambiare aria. Nella testa di Frattesi c’è la suggestione legata al possibile ricongiungimento con Luciano Spalletti, ma la trattativa con la Juventus, anche per una questione ambientale, sarebbe sicuramente più complicata da definire. Servono comunque circa 35 milioni di euro per accontentare l’Inter, altrimenti l’epilogo sarà lo stesso di un anno fa. La dirigenza chiederebbe in quel caso a Oaktree di reinvestire subito il margine, da capire se su un centrocampista con caratteristiche diverse o su un difensore. Dalla Turchia hanno fatto già sapere che l’aspetto economico non è un problema. Manca però per ora il sì dell’ex Sassuolo.

Calhanoglu verso il rinnovo

Alle stesse latitudini sono anche convinti che il Galatasaray possa tornare alla carica già a gennaio per Hakan Calhanoglu. Improbabile che l’ipotesi possa concretizzarsi. Di certo non alle cifre proposte dai turchi in estate, pensando anche a quanto prepotentemente il numero 20 nerazzurro sia tornato al centro del progetto dell’Inter dopo la telenovela degli scorsi mesi. Tanto che a stretto giro la società potrebbe anche approfondire i dialoghi per un eventuale rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2027. Tra le parti è tornato il sereno e i primi approcci in questo senso ci sono già stati. A fine stagione si arriverà a un bivio: senza una nuova stretta di mano, prenderà sicuramente quota la possibilità di una separazione per evitare di perderlo poi a parametro zero.