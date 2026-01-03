Chivu schiva le domande su Cancelo: "Guardo sempre la realtà dei fatti" 

Tiene banco il calciomercato in casa Inter , soprattutto in relazione all'affare Cancelo . Così Chivu in conferenza stampa, prima della sfida di campionato contro il Bologna: "Cancelo? Io preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, è un bel po' che non mi chiedete di lui. Vorrei parlare di Diouf, di Dumfries, di Darmian che tra un po' rientra. Sono uno che guarda sempre la realtà dei fatti, amo questo gruppo e questi giocatori, preferisco parlare di loro. Se temo l'addio di Frattesi e De Vrij? Non temo niente, mi fido della loro professionalità. Sono i due che hanno giocato meno rispetto agli altri, anche per cause fisiche nel caso di Frattesi, per scelte diverse con Akanji e Bisseck. Abbiamo sempre presente che esempio sia De Vrij, avrà anche lui più opportunità come Davide".

Chivu e la sfida al Bologna

"Il Bologna è un avversario difficile, ha messo chiunque in difficoltà. Ha identità chiara, ha intensità che crea problemi a tutti. "Hanno struttura, hanno gamba e anche una certa determinazione, tornano in molti anche quando batti la pressione. Cosa voglio vedere di più? Le cose le dobbiamo fare meglio, ma è una cosa che cerchiamo di trasmettere dall'inizio. Ambizione e senso di responsabilità non devono mai mancare. Le frecciate da altre città per me non incidono, incide solo a livello mediatico. Non ha a che fare con questo sport, deve rimanere sport, non si deve sempre cercare la critica, tutte queste polemiche inutili. "Vedo mille polemiche che non esistono. Certe situazioni di gioco devono rimanere solo in campo. Si parla tanto e troppo di cose che non hanno a che fare con la realtà".