Inter, cosa può succedere con Cancelo: perché il giocatore potrebbe tornare a Milano

L ’alba della sessione invernale di mercato sta già regalando la sua prima telenovela. Con l’Inter protagonista, nella speranza di riportare a Milano un giocatore che proprio in nerazzurro aveva fatto il grande exploit grazie al quale si era meritato i palcoscenici più importanti in Europa. Una possibile opportunità a tutti gli effetti, a patto però che la trattativa si concluda a stretto giro. Non oltre la prossima settimana, per intenderci. Dal punto di vista tecnico non ci sarebbero controindicazioni: ad Appiano Gentile sono tutti convinti che Joao Cancelo darebbe da subito una grande mano, rendendo meno complicata la lunga attesa verso il rientro di Dumfries. Anzi, magari potrebbe anche spronare l’olandese non solo a rientrare prima, ma anche a farlo in grande stile, considerando che poi toccherebbe duellare per garantirsi continuità a pochi mesi dal mondiale.

L'Inter e l'affare Cancelo: le mosse

I dialoghi di questi giorni sono serviti a verificare i margini economici per il prestito fino a giugno. L’Al-Hilal, che intanto ha escluso il portoghese anche dalla lista per la Champions asiatica, si è detto disposto a contribuire al corposo ingaggio: mancherebbero circa nove dei diciotto milioni che il laterale percepisce in Arabia Saudita, cifra sicuramente fuori dalla portata dell’Inter. In cambio, Marotta e Ausilio hanno messo sul piatto una sorta di indennizzo: la disponibilità di uno tra Acerbi, che ha fatto già sapere di essere disponibile al trasferimento, e De Vrij. Entrambi in scadenza di contratto, ma da regolamento comunque cedibili a loro volta anche in prestito secco. Ritroverebbero Simone Inzaghi con cui hanno un ottimo rapporto, nato addirittura prima di incrociarsi a Milano, ai tempi della Lazio. L’Inter a sua volta risparmierebbe un ingaggio che andrebbe a coprire quasi totalmente quella percentuale di Cancelo che gli spetterà di onorare. Anche perché, almeno per il momento, dal club fanno sapere di non aver intenzione di prendere un altro difensore a gennaio. Più avanti si capirà se sarà davvero così.

Parola a Cancelo

In ogni caso, il possibile incastro per rinforzare la catena di destra è ormai abbastanza chiaro. La quadra, conti alla mano, c’è. Questo anche grazie all’abile regia di Jorge Mendes, che ha mosso i primi passi sull’asse Milano-Riyadh, forte di un binario già costruito la scorsa estate. Per la fumata bianca manca però ancora un fattore che non è proprio un dettaglio: il sì definitivo del giocatore. Il portoghese si è trovato bene in nerazzurro e non ha posto alcun veto, ma finora si è messo in attesa. Davanti all’ipotesi del ritorno in Serie A metterebbe quella di vestire nuovamente la maglia del Barcellona. I blaugrana non hanno grandissimo margine di manovra, ma evidentemente gli hanno fatto capire che più avanti un tentativo per riprenderlo potrebbero farlo. Per questo l’Inter mette fretta: presto si capirà se la determinazione con cui si stanno muovendo in viale della Liberazione farà ancora una volta la differenza.