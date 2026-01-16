L’Inter pianifica un colpo a effetto: quale è la strategia del club

Un grande colpo, in grado di generare un impatto mediatico a livello globale. È un’idea su cui Oaktree sta riflettendo da diversi mesi. E che è stata accarezzata anche la scorsa estate. Prova ne sia l’extrabudget che era stato autorizzato prima per Lookman e poi per Koné. Allora non se n’è fatto nulla. Ma il pensiero della proprietà nerazzurra non è tramontato. Anzi, si sta ragionando sulla possibilità di alzare il tiro. Nel senso che l’acquisto non dovrebbe avere solo esigenze tecniche, ma anche garantire eco e visibilità internazionali, producendo valore per lo stesso club nerazzurro: aspetto che sta molto a cuore al fondo americano.

Le riunioni prima dell'Arsenal

Non si tratta di un’ipotesi recente, ma di una questione sul tavolo da tempo. L’orizzonte temporale non può che essere la prossima estate. Intanto, le riflessioni interne proseguiranno. Anche per individuare il profilo giusto. Un aggiornamento in questo senso potrebbe andare in scena a margine del match con l’Arsenal di martedì. L’avversario è il top assoluto in Europa, per di più anche il club londinese ha una proprietà americana. E, come d’abitudine per le sfide di Champions, alcuni esponenti di Oaktree saranno a Milano. Nell’occasione sono previste una serie di riunioni con le diverse aree della società nerazzurra. E anche il mercato sarà un tema di attualità.

L'esterno

Siamo ormai a metà della finestra di gennaio. L’Inter continua ad avere il vuoto provocato dall'infortunio di Dumfries da colmare. Vero che l’olandese dovrebbe rientrare in anticipo, addirittura già a metà febbraio. La gara con il Lecce, però, ha dimostrato che Diouf può essere un’alternativa solo a gara in corso, perché da adattato fa inevitabilmente fatica. E Darmian, tornato in panchina contro i pugliesi, deve recuperare la condizione dopo uno stop di quasi 3 mesi. Insomma, potrebbe essere un rischio contare sul solo Luis Henrique. L’unica condizione è che l’eventuale rinforzo sia un elemento pronto subito. Non a caso, sfumato Cancelo, è spuntato Perisic. Il croato sarebbe intrigato dall’Inter-ter, ma non altrettanto il Psv.

Colpo in canna

Tornando al potenziale grande colpo, è complicato, ad oggi, intercettare un nome. Tuttavia, un fronte che potrebbe aprirsi è quello del Real Madrid, che ha una batteria quasi infinita di talenti e rischia l’affollamento. In questa ottica, è inevitabile pensare nuovamente a Nico Paz, se, come sembra, Florentino Perez eserciterà la recompra a sua disposizione. Quali sono, però, gli effettivi piani del club spagnolo per il talento argentino? Davanti alla cifra giusta (non meno di 50-60 milioni) con l’aggiunta di un’altra recompra, le “Merengues” potrebbero dare il via libera ad una partenza. O magari lo concederebbero per l’altro gioiello di cui Nico Paz prenderebbe il posto in organico. Ovvio che il Real, reduce dal cambio in panchina, debba prima fare chiarezza al suo interno. Intanto, però, Oaktree si sta attrezzando per avere il colpo in canna.