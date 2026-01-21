Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Schouten, che frecciata a Perisic: "Possibile ritorno di Ivan all'Inter? In molti se ne vanno ma..."

Fanno discutere le dichiarazioni dell'ex Bologna, faro del centrocampo del Psv Eindhoven, sul futuro a breve termine del croato: i dettagli
TagsPerisicschoutenInter

EINDHOVEN (OLANDA) - Ivan Perisic all'Inter? Le voci sul possibile ritorno in nerazzurro dell'esterno croato diventano sempre più insistenti. L'idea del club nerazzurro sarebbe quella di riprendere il croato - ex, tra le altre, di Bayern Monaco e Tottenham - non solo per rinforzare la batteria dei quinti ma anche per dare a Chivu un'alternativa di valore e di esperienza. L'affare, che potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato, non sarebbe però uno shock in casa Psv Eindhoven, almeno per Jerdy Schouten.

Schouten, che frecciata a Perisic: "In molti se ne vanno ma noi vinciamo lo stesso"

La pesantissima vittoria esterna sul campo del Fortuna Sittard (decisivo proprio il gol di Perisic al 76', per il 2-1 finale), avvicina sempre di più il Psv al 27° titolo di campione d'Olanda: sono infatti 16 i punti di vantaggio della formazione di mister Bosz sul Feyenoord, seconda forza delle Eredivisie. Ad Eindhoven (e non solo) continuano però a far rumore le dichiarazioni dell'ex centrocampista del Bologna (in rossoblù tra il 2019 e il 2023, ndr) che, nel post-partita di Sittard, ha parlato dell'eventualità di non avere più il croato come compagno di squadra: "Cosa penso del possibile addio di Perisic? Vediamo molti giocatori andare via, eppure continuiamo a vincere", tuona il classe 1997. "Certo, preferirei che fossero tutti qui, ma se uno se ne va, non mi faccio prendere dal panico".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Inter

