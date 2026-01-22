Pio Esposito strega l’Arsenal: ora i tifosi lo vogliono

A Pio Esposito è bastata la mezz’ora finale di Inter- Arsenal per far colpo anche sui tifosi inglesi. Gente dal palato fine, abituata a veder sfilare una settimana dopo l’altra i migliori talenti del globo nel campionato che riesce a concentrarne la maggior parte. Pubblico non facilmente impressionabile, insomma. Eppure folgorato dall’impatto dello scugnizzo nerazzurro sulla partita. Per l’approccio che ha avuto quando è sceso in campo, ma anche per la lucidità e l’intelligenza delle sue giocate. Ha preso a spallate il muro dei Gunners in maniera talmente vigorosa da far tremare il settore ospiti. Insomma, ha dimostrato di avere tutto per non sfigurare in una partita così importante e in un contesto così ambizioso.

La crescita di Pio Esposito

Una sorta di conferma per Pio, considerando che spunti interessanti erano arrivati anche nelle altre apparizioni nel cammino europeo nerazzurro. Finora in Champions ha già trovato la gioia personale in casa dell’Union Saint-Gilloise e due assist, uno contro i belgi e l’altro contro il Kairat. Avversarie ovviamente più modeste della formazione di Arteta, contro cui ha sfiorato comunque in un paio di circostanze di finire sul tabellino. Ha avuto un’influenza sul match che forse neanche il tecnico spagnolo si aspettava. Lo ha costretto a un certo punto a correre ai ripari, per evitare che la miglior difesa della competizione crollasse sotto i colpi del gigante interista. Messo ampiamente in difficoltà Mosquera, uscito sconfitto dal braccio di ferro ingaggiato a più riprese, Esposito non è riuscito poi a fare altrettanto con il subentrato Gabriel, anche lui in possesso di argomenti validi per affrontare un duello di quel tipo. Ha dunque soltanto sfiorato il gol che sarebbe stato il giusto premio per l’ennesima risposta positiva fornita a Cristian Chivu.

La condizione

In questo momento il numero 94 nerazzurro sembra l’attaccante più in forma nel quartetto dell’Inter. Ma soprattutto riesce con enorme facilità a calarsi nel contesto di gara a prescindere dal tipo di utilizzo: che venga mandato in campo dall’inizio o in corso d’opera, non fa differenza. Questo rappresenta un segnale di maturità prezioso. Chivu sembra intenzionato a dargli ancora maggiore continuità, approfittando anche del pieno di entusiasmo e convinzione generato dagli ultimi risultati. Il grande exploit ha sicuramente convinto ancora di più tutta l’Inter di quanto vincente sia stata la scelta di tenerlo e non mandarlo in prestito la scorsa estate. Dovranno farsene una ragione i tifosi dell’Arsenal, scatenati via social. In tanti hanno subito provato a spingere per inserirlo nella lista della spesa del direttore sportivo Andrea Berta addirittura per l’immediato. Esposito però ha voglia di gonfiare ancora i muscoli per la sua Inter. Vuole confermarsi un fattore determinante. Ad Appiano sono perfettamente consapevoli di cosa possa dare: da martedì anche all’estero hanno le idee più chiare.