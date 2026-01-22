Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Inter, affare Mlacic: le cifre e cosa è cambiato con il nuovo procuratore

Il club nerazzurro ha un accordo di massima con l'Hajduk Spalato per il difensore croato
Eleonora Trotta
1 min
TagsInterCalciomercatoMlacic

In casa Inter sono giorni decisivi per l'affare Mlacic. Il club nerazzurro ha infatti raggiunto un accordo di massima con l'Hajduk Spalato per il cartellino del centrale croato, da tempo in orbita nerazzurra. Il cambio di procuratore, con il classe 2007 che si è affidato a Fali Ramadani, ha permesso alle parti di avvicinarsi sensibilmente e di spingere sull'acceleratore, con l'obiettivo di chiudere l'affare entro il weekend. Il noto agente sarà in Italia per incontrare l'Inter, ma non solo. Il blitz nella fase cruciale del calciomercato gli permetterà di affrontare anche altre situazioni. Non va poi dimenticato che Ramadani segue pure gli interessi di Federico Chiesa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Inter

Da non perdere

Cinque italiane in ChampionsInter, brivido Napoli in Champions

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS