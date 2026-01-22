Inter, affare Mlacic: le cifre e cosa è cambiato con il nuovo procuratore

In casa Inter sono giorni decisivi per l'affare Mlacic. Il club nerazzurro ha infatti raggiunto un accordo di massima con l'Hajduk Spalato per il cartellino del centrale croato, da tempo in orbita nerazzurra. Il cambio di procuratore, con il classe 2007 che si è affidato a Fali Ramadani, ha permesso alle parti di avvicinarsi sensibilmente e di spingere sull'acceleratore, con l'obiettivo di chiudere l'affare entro il weekend. Il noto agente sarà in Italia per incontrare l'Inter, ma non solo. Il blitz nella fase cruciale del calciomercato gli permetterà di affrontare anche altre situazioni. Non va poi dimenticato che Ramadani segue pure gli interessi di Federico Chiesa.