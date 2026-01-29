Inter, l'addio di Luis Henrique per Diaby e Perisic: le trattative di Marotta e Ausilio

Ieri si è chiusa l’avventura in Champions del Psv Eindhoven . Significa che l’Inter potrà tentare l’assalto a Ivan Perisic , con maggiori probabilità di successo. Nelle ultime ore, però, è emerso che il club nerazzurro si è cautelato con piano alternativo e non solo . Nel mirino di viale Liberazione, infatti, c’è anche Moussa Diaby , esterno francese, di origini maliane, classe 1999, di proprietà dell’ Al Ittihad , formazione guidata in panchina da Sergio Conceiçao . Marotta e Ausilio stanno lavorando all’operazione già da qualche giorno. Tanto da aver raggiunto un accordo totale con il giocatore e il suo entourage. Il problema è che, almeno finora, l’ Al Ittihad non ha concesso margini: vuole trattenere Diaby . L’Inter ha messo sul tavolo un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Per intendersi, per la sua cessione, nell’estate 2024, l’ Aston Villa ne aveva incassati ben 65. Si tratta di capire se la decisa volontà del francese di lasciare l’ Arabia Saudita per tornare in Europa (c’è l’interesse anche di alcuni club inglesi) riuscirà a fare breccia nel fondo Pif, che possiede l’Al Ittihad e non solo. «Le percentuali sono minime ma affrontiamo questo sondaggio senza pressioni, vedremo che succede in questi giorni», ha spiegato Marotta .

Inter, dentro due e fuori uno

Attenzione, però, perché, come premesso, Diaby non è soltanto un’opzione alternativa a Perisic. L’idea dell’Inter, infatti, è quella di prendere entrambi e di cedere Luis Henrique, accettando una delle proposte arrivate dalla Premier League. Quella del Bournemouth è la più concreta: acquisto a titolo definitivo, per complessivi 30 milioni, bonus compresi. In aggiunta, sulle sue tracce ci sono pure Everton e Aston Villa. Diaby ha caratteristiche più offensive rispetto a Perisic. Significa che da quinto è ancora da scoprire. Potrebbe, però, essere anche un’alternativa per l’attacco, portando in dote dribbling e uno contro uno. Nato a Parigi, Diaby è cresciuto nelle giovanili del Psg ed ha già avuto un breve esperienza in Serie A: 6 mesi al Crotone, nel 2018, con sole 2 apparizioni. Rientrato alla base, l’anno successivo viene ceduto al Bayer Leverkusen, dove si impone e si mette in luce fino ad attirare l’interesse dell’Aston Villa, che, nel 2023, investe 50 milioni per portarlo in Premier. Dove rimane una sola stagione per poi trasferirsi in Arabia Saudita. Nel frattempo, Diaby ha anche accumulato 11 presenze e 2 reti nella nazionale maggiore francese.