Inter su Jones, può liberare Frattesi. Diaby ci crede ancora
MILANO - Il mercato invernale è ormai vicino alla chiusura e l’Inter non ha ancora battuto un colpo. Non per questo ha però smesso di provarci, anzi. In viale della Liberazione, al di là delle dichiarazioni di facciata, le riflessioni proseguono in maniera accesa e non soltanto alla ricerca dell’incastro giusto per regalare finalmente a Chivu il rinforzo sulla corsia di destra. In un confronto avuto nelle ultime ore con il Liverpool è spuntato fuori anche il nome di Curtis Jones, centrocampista classe 2001. Potrebbe essere lui, in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 40 milioni, il sostituto di Davide Frattesi, sempre più nel mirino del Nottingham. L’Inter rispetto a qualche settimana fa si è ammorbidita e sembra ormai disposta a sua volta a far partire l’ex Sassuolo anche senza obbligo di riscatto, ma dovrà comunque reperire un sostituto sul mercato. Quello di Jones non è l’unico nome sulla lista di Marotta e Ausilio. Frattesi intanto sta facendo le sue valutazioni: serve anche il suo ok definitivo per chiudere l’eventuale incastro di mercato.
Dumfries può partire
Chi da sempre è affascinato dalla prospettiva di volare in Premier è Denzel Dumfries. Anche dell’esterno si è parlato con i Reds di recente. Gli inglesi hanno sondato la disponibilità per un trasferimento immediato e hanno raccolto informazioni sulle sue condizioni fisiche. Per portarlo via da Milano servono circa 25 milioni. In attesa di aggiornamenti sul numero 2 nerazzurro, rimane da monitorare anche il fascicolo Norton-Cuffy. Il laterale del Genoa per caratteristiche non si discosta da Dumfries, per cui le intenzioni iniziali della dirigenza erano quelle di bloccarlo per giugno, dando quasi per scontata la partenza dell’olandese. A breve si capirà se invece potrà aprirsi uno spiraglio per l’incastro di mercato già in questa sessione.
Diaby spinge
L’Inter, intanto, continua a lavorare per reperire dal mercato un esterno destro a prescindere da Dumfries. La pista che porta a Ivan Perisic, nonostante l’eliminazione del Psv dalla Champions, si è confermata pressoché impercorribile. Questo sta portando i nerazzurri a insistere con ancora maggior vigore sull’alternativa del croato: Moussa Diaby ha già dato il suo ok al trasferimento, sarebbe pronto a volare subito alla corte di Chivu per aiutare i nerazzurri in questa seconda parte di stagione. Anche qui c’è però da superare la resistenza di chi ne detiene il cartellino, ma principalmente per la formula dell’operazione. Ier i, a tal proposito, si è tenuto un altro incontro tra gli agenti del giocatore e l’Al-Ittihad. Dovessero gli arabi, già alle prese con diverse grane sul mercato in uscita, aprire alla cessione in prestito con diritto di riscatto, la stretta di mano finale arriverebbe in poco tempo. L’accordo tra i nerazzurri e il giocatore c’è già, così come l’intenzione di arrivare a mettere sul piatto attraverso l’opzione i circa 35 milioni che rappresentano il valore a bilancio del francese.
Arriva Massolin
In viale della Liberazione intanto hanno chiuso l’operazione Yanis Massolin per il futuro per poco meno di 5 milioni. Il classe 2002 rimarrà al Modena fino al termine della stagione. Asllani invece ha firmato col Besiktas: prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni.
