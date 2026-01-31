Inter su Jones, può liberare Frattesi. Diaby ci crede ancora

MILANO - Il mercato invernale è ormai vicino alla chiusura e l’Inter non ha ancora battuto un colpo. Non per questo ha però smesso di provarci, anzi. In viale della Liberazione, al di là delle dichiarazioni di facciata, le riflessioni proseguono in maniera accesa e non soltanto alla ricerca dell’incastro giusto per regalare finalmente a Chivu il rinforzo sulla corsia di destra. In un confronto avuto nelle ultime ore con il Liverpool è spuntato fuori anche il nome di Curtis Jones, centrocampista classe 2001. Potrebbe essere lui, in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 40 milioni, il sostituto di Davide Frattesi, sempre più nel mirino del Nottingham. L’Inter rispetto a qualche settimana fa si è ammorbidita e sembra ormai disposta a sua volta a far partire l’ex Sassuolo anche senza obbligo di riscatto, ma dovrà comunque reperire un sostituto sul mercato. Quello di Jones non è l’unico nome sulla lista di Marotta e Ausilio. Frattesi intanto sta facendo le sue valutazioni: serve anche il suo ok definitivo per chiudere l’eventuale incastro di mercato.