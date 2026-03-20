Inter, blitz Champions per Ausilio a Londra: non c'è solo Vicario nella lista mercato
MILANO – Un blitz Champions per Ausilio non è certo una novità. E, ora che l’Inter, suo malgrado, è stata eliminata, risulta pure più semplice. Così, insieme al suo vice Baccin, il ds nerazzurro è voltato a Londra, dove si è trattenuto martedì e mercoledì. Due le partite a cui la “coppia” ha assistito dal vivo: prima Chelsea-Psg e poi Tottenham-Atletico Madrid. Ma è quest’ultima che ha subito fatto drizzare le antenne. Gli Spurs, infatti, sono la squadra di Vicario, il portiere in cima alle preferenze interiste come prossimo titolare. Intendiamoci, il viaggio non aveva certo lo scopo di tenere sotto osservazione l’estremo difensore, straconosciuto ormai, tra la Pinetina e viale Liberazione, e nemmeno per intavolare una trattativa con il club londinese. Semmai è stato l’occasione per tenere vivi i contati con dirigenti, procuratori e operatori di mercato che sono soliti frequentare gli stadi in occasione, appunto, di sfide con tanti protagonisti.
L'Inter alla ricerca di un portiere top
Tornando a Vicario, per l’Inter si tratta di un’antica conoscenza, avendolo trattato a lungo anche nell’estate del 2023, quando c’era da sostituire Onana. Poi, il trasferimento a Londra ha imposto un cambio di piani. Pur cominciata bene, l’avventura in Premier dell’ex-Empoli, in questa stagione, si sta rivelando meno felice, tra qualche critica di troppo e il desiderio di tornare in Italia. Insomma, anche per Vicario, l’Inter è un’occasione. Molto, però, dipenderà dalle richieste degli Spurs, peraltro, appena eliminati dalla Champions e, soprattutto in piena lotta per non retrocedere in campionato. Ad ogni modo, il portiere azzurro non è il candidato unico per il dopo-Sommer. Restando in Italia, Carnesecchi è un’opzione sempre importante. Un’altra ipotesi da non scartare, seppure complicata, anche perché ci sta pensando pure la Juventus, è Alisson, numero uno del Liverpool, con scadenza del contratto nel 2027. E attenzione anche a Lunin, vice di Courtois al Real Madrid. Mentre sono un po’ in calo le quotazioni del cagliaritano Caprile.