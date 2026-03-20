Inter, blitz Champions per Ausilio a Londra: non c'è solo Vicario nella lista mercato

MILANO – Un blitz Champions per Ausilio non è certo una novità. E, ora che l’Inter, suo malgrado, è stata eliminata, risulta pure più semplice. Così, insieme al suo vice Baccin, il ds nerazzurro è voltato a Londra, dove si è trattenuto martedì e mercoledì. Due le partite a cui la “coppia” ha assistito dal vivo: prima Chelsea-Psg e poi Tottenham-Atletico Madrid. Ma è quest’ultima che ha subito fatto drizzare le antenne. Gli Spurs, infatti, sono la squadra di Vicario, il portiere in cima alle preferenze interiste come prossimo titolare. Intendiamoci, il viaggio non aveva certo lo scopo di tenere sotto osservazione l’estremo difensore, straconosciuto ormai, tra la Pinetina e viale Liberazione, e nemmeno per intavolare una trattativa con il club londinese. Semmai è stato l’occasione per tenere vivi i contati con dirigenti, procuratori e operatori di mercato che sono soliti frequentare gli stadi in occasione, appunto, di sfide con tanti protagonisti.