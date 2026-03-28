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Italia, relax dopo la vittoria con l'Irlanda del Nord: Vicario e Locatelli a cena con il gruppo Inter

In attesa della sfida con la Bosnia, decisiva per andare al Mondiale, una foto con il portiere del Tottenham fa scattare le voci di mercato...

L’Italia si prepara a un appuntamento decisivo: martedì gli Azzurri si giocano l’accesso ai Mondiali. Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, il clima nel gruppo è tornato disteso e positivo. In attesa della sfida contro la Bosnia, la squadra ha scelto anche un momento di relax lontano dal campo. A far parlare sono state infatti alcune foto circolate nelle ultime ore: diversi giocatori, molti dei quali dell’Inter, sono stati immortalati a cena al ristorante “Da Tullio” a Montebeni, sulle colline di Fiesole. Un’occasione conviviale che però ha acceso anche i riflettori sul calciomercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Inter

Cena tra amici e segnali di mercato

Al tavolo erano presenti Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Pio Esposito, Federico Dimarco e Manuel Locatelli. Con loro, però, c’era anche Guglielmo Vicario, portiere attualmente al Tottenham, la cui presenza non è passata inosservata. Le immagini hanno immediatamente alimentato le voci di mercato: l’Inter, infatti, considera Vicario un profilo concreto per il futuro, soprattutto in ottica post-Sommer. Il portiere avrebbe già manifestato un certo gradimento per un ritorno in Italia, rendendo i nerazzurri una destinazione più che plausibile. E la cena ha scatenato rumors in vista dell'estate.

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Inter su Vicario: trattativa possibile

La situazione al Tottenham potrebbe favorire l’operazione. L’esperienza londinese non è stata particolarmente brillante e il rapporto con il club potrebbe cambiare, soprattutto in caso di ridimensionamento degli Spurs. L’interesse dell’Inter è concreto: il direttore sportivo Piero Ausilio è stato avvistato in tribuna durante Tottenham-Atletico Madrid proprio per osservare da vicino Vicario. Il portiere ha un contratto fino al 2028 e il suo valore si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Tra campo e mercato, dunque, il clima azzurro resta sereno, ma le dinamiche fuori dal rettangolo di gioco continuano a tenere banco.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Inter

L’Italia si prepara a un appuntamento decisivo: martedì gli Azzurri si giocano l’accesso ai Mondiali. Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, il clima nel gruppo è tornato disteso e positivo. In attesa della sfida contro la Bosnia, la squadra ha scelto anche un momento di relax lontano dal campo. A far parlare sono state infatti alcune foto circolate nelle ultime ore: diversi giocatori, molti dei quali dell’Inter, sono stati immortalati a cena al ristorante “Da Tullio” a Montebeni, sulle colline di Fiesole. Un’occasione conviviale che però ha acceso anche i riflettori sul calciomercato.

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