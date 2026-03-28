Italia, relax dopo la vittoria con l'Irlanda del Nord: Vicario e Locatelli a cena con il gruppo Inter

Cena tra amici e segnali di mercato

Al tavolo erano presenti Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Pio Esposito, Federico Dimarco e Manuel Locatelli. Con loro, però, c’era anche Guglielmo Vicario, portiere attualmente al Tottenham, la cui presenza non è passata inosservata. Le immagini hanno immediatamente alimentato le voci di mercato: l’Inter, infatti, considera Vicario un profilo concreto per il futuro, soprattutto in ottica post-Sommer. Il portiere avrebbe già manifestato un certo gradimento per un ritorno in Italia, rendendo i nerazzurri una destinazione più che plausibile. E la cena ha scatenato rumors in vista dell'estate.