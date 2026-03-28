Italia, relax dopo la vittoria con l'Irlanda del Nord: Vicario e Locatelli a cena con il gruppo Inter
L’Italia si prepara a un appuntamento decisivo: martedì gli Azzurri si giocano l’accesso ai Mondiali. Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, il clima nel gruppo è tornato disteso e positivo. In attesa della sfida contro la Bosnia, la squadra ha scelto anche un momento di relax lontano dal campo. A far parlare sono state infatti alcune foto circolate nelle ultime ore: diversi giocatori, molti dei quali dell’Inter, sono stati immortalati a cena al ristorante “Da Tullio” a Montebeni, sulle colline di Fiesole. Un’occasione conviviale che però ha acceso anche i riflettori sul calciomercato.
Cena tra amici e segnali di mercato
Al tavolo erano presenti Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Pio Esposito, Federico Dimarco e Manuel Locatelli. Con loro, però, c’era anche Guglielmo Vicario, portiere attualmente al Tottenham, la cui presenza non è passata inosservata. Le immagini hanno immediatamente alimentato le voci di mercato: l’Inter, infatti, considera Vicario un profilo concreto per il futuro, soprattutto in ottica post-Sommer. Il portiere avrebbe già manifestato un certo gradimento per un ritorno in Italia, rendendo i nerazzurri una destinazione più che plausibile. E la cena ha scatenato rumors in vista dell'estate.
Inter su Vicario: trattativa possibile
La situazione al Tottenham potrebbe favorire l’operazione. L’esperienza londinese non è stata particolarmente brillante e il rapporto con il club potrebbe cambiare, soprattutto in caso di ridimensionamento degli Spurs. L’interesse dell’Inter è concreto: il direttore sportivo Piero Ausilio è stato avvistato in tribuna durante Tottenham-Atletico Madrid proprio per osservare da vicino Vicario. Il portiere ha un contratto fino al 2028 e il suo valore si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Tra campo e mercato, dunque, il clima azzurro resta sereno, ma le dinamiche fuori dal rettangolo di gioco continuano a tenere banco.
L’Italia si prepara a un appuntamento decisivo: martedì gli Azzurri si giocano l’accesso ai Mondiali. Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, il clima nel gruppo è tornato disteso e positivo. In attesa della sfida contro la Bosnia, la squadra ha scelto anche un momento di relax lontano dal campo. A far parlare sono state infatti alcune foto circolate nelle ultime ore: diversi giocatori, molti dei quali dell’Inter, sono stati immortalati a cena al ristorante “Da Tullio” a Montebeni, sulle colline di Fiesole. Un’occasione conviviale che però ha acceso anche i riflettori sul calciomercato.