Retroscena Frattesi, l’epilogo è scontato: sarà un’estate con il telefono in mano

Trenta partite giocate, con la miseria di 1084 minuti collezionati, e zero gol segnati danno forse soltanto in parte l'idea di quanto sia stata deludente la stagione di Davide Frattesi. Un percorso cominciato sì con i problemi fisici, l'intervento d'ernia a cui si era sottoposto in estate e un percorso di rientro pieno di complicazioni, ma anche con il beneficio della fiducia incassata dal nuovo allenatore che lo aveva convinto a restare a Milano. L'ex Sassuolo sarebbe dovuto diventare il grimaldello di Cristian Chivu , l'uomo in grado di spaccare le partite all'occorrenza e anche di piazzarsi sulla trequarti in caso di un cambio di modulo che in realtà poi all' Inter non è mai avvenuto.

Frattesi e il mercato

A gennaio si è tornato a parlare di lui in chiave mercato, ma in viale della Liberazione nessuno è arrivato a bussare con l'intenzione di mettere sul piatto quantomeno un prestito con obbligo di riscatto: la formula, più che i ragionamenti sulle valutazioni, ha portato ad arenare discorsi di mercato nonostante la disponibilità del giocatore a cambiare aria e la voglia del suo procuratore di accontentarlo ancora una volta. Nella cavalcata che portò alla seconda stella fu determinante in più circostanze, così come l'anno scorso, in un'annata comunque vissuta tra alti e bassi, in Champions piazzò la zampata vincente in semifinale con il Barcellona. In questa stagione, invece, non ha mai trovato la gioia personale, né tantomeno è riuscito mettersi in mostra anche in nazionale. E

L'epilogo della storia e il mercato

L'epilogo della storia sembra ormai scontato: tra un mese staccherà per andare in vacanza, con il telefono però sempre a portata di mano in attesa della chiamata che lo soddisfgi. Toccherà al suo entourage trovargli la sistemazione giusta per riportarlo a sorridere e incidere come ha fatto vedere di saper fare.