Prima Solet e poi Provedel: il primo obiettivo di mercato dell’Inter è la difesa

Il cantiere in casa Inter è aperto. Il programma dei lavori prevede comprensibilmente, alla luce di quanto ottenuto quest’anno, una rinfrescata, e non un vero e proprio restauro. Previsti però ritocchi quasi in ogni reparto, nel tentativo di puntellare una rosa già competitiva. Cominciando dalla porta, dove l’uscente Yann Sommer libererà uno slot. Sarà Josep Martinez, dopo due anni di apprendistato, a rilevare la sua eredità. A fargli da vice, secondo i piani del club nerazzurro potrebbe essere Ivan Provedel della Lazio.

L'incontro con Provedel

In quest’ottica va inquadrato l’incontro di ieri tra la dirigenza e il procuratore del ragazzo in viale della Liberazione: le parti hanno chiarito i propri punti di vista, senza però trovare un accordo. Provedel lascerebbe a Roma non soltanto la titolarità, ma anche un anno di contratto a circa 2 milioni di euro, più di quanto l’Inter sia disposta e in un certo senso anche costretta a mettere sul piatto. La proposta dei nerazzurri non supererà infatti per una questione di buonsenso e gerarchie il milione e mezzo che percepisce Martinez, destinato come detto a essere il titolare. Sta ora a Provedel decidere se accettare tali condizioni, prima che il suo procuratore si presenti da Lotito per chiederne formalmente la cessione (l’Inter vuole mettere sul piatto circa 3 milioni) dopo qualche primo informale approccio già avvenuto. In attesa di novità invece sul fronte Palestra, sono attesi ulteriori contatti nelle prossime ore per Solet, primo obiettivo per la difesa.

Solet, primo obiettivo

Nelle intenzioni dell’Inter il centrale dell’Udinese colmerebbe almeno in parte il vuoto lasciato da Acerbi e Darmian (a cui i nerazzurri hanno offerto un ruolo in società se dovesse decidere di smettere), aggiungendosi quindi agli altri difensori in rosa. Compreso Bisseck, il cui nuovo agente ha fatto anche lui visita ieri nella sede nerazzurra: da parte del club c’è sempre la volontà di arrivare a discutere il rinnovo di contratto con relativo adeguamento di ingaggio per evitare magari che il suo fascicolo finisca sulla scrivania di dirigenti di qualche big europea. Ad aprire però la giornata di incontri era stata la delegazione del Pisa, formata dall’amministratore delegato Giovanni Corrado e dal direttore sportivo Leonardo Gabbanini. Si è parlato del futuro del giovane Ebenezer Akinsanmiro: il club toscano avrebbe l’intenzione di riscattarlo, esercitando l’opzione prevista nell’accordo sottoscritto un anno fa, per una cifra vicina ai 7 milioni. L’Inter attende però una richiesta formale prima di decidere se controriscattare a sua volta il ragazzo, che potrebbe essere una valida pedina di scambio eventualmente in altre operazioni nel corso dell’estate.