Perché Nico Paz porta la gente allo stadio. E con lui Chivu…

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L ’Inter è già forte così, anzi, come si è visto chiaramente nell’ultimo campionato è la più forte della Serie A e a meno di sconvolgimenti è destinata al ruolo di favorita per chissà quanti anni. Forte, ma non spettacolare come le più belle d’Europa, quelle che rubano l’occhio perché in campo hanno interpreti straordinari per qualità pura, come i
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