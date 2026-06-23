Palestra può finire al Chelsea: l'Inter rischia di subire il sorpasso. Le cifre delle offerte

Il futuro di Marco Palestra potrebbe non essere all'Inter. Sul giovane esterno di proprietà dell’Atalanta (e nell’ultima stagione in prestito a Cagliari) è piombato con decisione il Chelsea, pronto a sferrare l'affondo decisivo sia nei confronti del club nerazzurro sia del giocatore con un'offerta economica difficile da eguagliare. I Blues avrebbero messo sul tavolo un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione, praticamente il doppio rispetto alla proposta dell'Inter, che si aggira intorno ai 2,5 milioni netti con un ingaggio destinato a crescere nel tempo.