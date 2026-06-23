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martedì 23 giugno 2026
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Palestra può finire al Chelsea: l'Inter rischia di subire il sorpasso. Le cifre delle offerte

I Blues irrompono sul talento nerazzurro con una proposta da 5 milioni netti a stagione per cinque anni
2 min
TagsMercatoInterpalestra

Il futuro di Marco Palestra potrebbe non essere all'Inter. Sul giovane esterno di proprietà dell’Atalanta (e nell’ultima stagione in prestito a Cagliari) è piombato con decisione il Chelsea, pronto a sferrare l'affondo decisivo sia nei confronti del club nerazzurro sia del giocatore con un'offerta economica difficile da eguagliare. I Blues avrebbero messo sul tavolo un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione, praticamente il doppio rispetto alla proposta dell'Inter, che si aggira intorno ai 2,5 milioni netti con un ingaggio destinato a crescere nel tempo. 

Palestra, c’è il Chelsea. E quel precedente...

Il Chelsea, che nelle ultime settimane aveva sondato anche la pista Wesley della Roma, ora sembra puntare forte sull’esterno ormai ex Cagliari. A rendere ancora più delicata la situazione c'è il fatto che Palestra è assistito dallo stesso agente di Riccardo Calafiori, protagonista due anni fa del trasferimento all'Arsenal con un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un precedente che lascia immaginare come anche questa volta la Premier League possa rappresentare una destinazione particolarmente allettante.

 

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