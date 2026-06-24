Palestra, clamoroso finale: Inter beffata dal Chelsea, superata l'offerta all'Atalanta e al terzino

L'Inter lo avrebbe sicuramente messo al centro del progetto, ma questo legittimamente non ha fatto la differenza per il giocatore. Anche dalla famiglia Percassi è filtrato stupore e sincero rammarico nei confronti dei nerazzurri di Milano: stavolta, a differenza di quanto accaduto sul fronte che riguardava Lookman l'anno scorso, da Bergamo si erano convinti a dare priorità ai Campioni d'Italia, apprezzando lo sforzo profuso nel rilancio comunicato la scorsa settimana. Avranno comunque modo di consolarsi ampiamente con i 55 milioni di euro che il Chelsea ha fatto sapere di voler investire per il cartellino del giocatore, a cui si aggiungerà anche una percentuale sulla futura rivendita che andrà trattata e che l'Inter aveva fatto intendere di voler escludere negli ultimi giorni.

Il piano B dell'Inter

Marotta, Ausilio e Baccin invece lavoreranno già da oggi per ripartire forte alla ricerca di un'alternativa da garantire prima possibile a Cristian Chivu. Non è la prima volta che si trovano a fronteggiare un imprevisto e già in passato ne sono usciti brillantemente. Tra i nomi che circolano, potrebbe ad esempio prendere quota la candidatura di Andrea Cambiaso, che rimane in uscita dalla Juventus e già in passato era stato vicino ai nerazzurri. Ma non è l'unico nome. Più in generale, in viale della Liberazione dovranno rimodulare la strategia di mercato. A questo punto, tra le varie cose da tenere in considerazione, potrebbe esserci più margine economico per lavorare al grande sogno che porta al nome di Nico Paz. Tutto rimane subordinato all'esito dell'incontro tra Ludi del Como e i vertici del Real Madrid in programma domani, ma i nerazzurri sono alla finestra. E la loro presenza, tramontato l'affare Palestra, potrebbe essere ancora più ingombrante per Fabregas.