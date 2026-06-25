Inter, adesso ci sono i soldi: saltato Palestra, il club vira su Nico Paz. E non solo

Il rammarico generato dall’ epilogo della trattativa Palestra in queste ore è palpabile in viale della Liberazione, ma non sarà un ostacolo per i dirigenti dell’Inter. Nel quartier generale nerazzurro si lavora già per voltare pagina, con l’obiettivo di sempre: garantire a Cristian Chivu una rosa più competitiva possibile. Il budget a disposizione non è ovviamente paragonabile a quello di club come il Chelsea, ma non per questo si rinuncerà all’ambizione di alzare sempre di più l’asticella. A tal proposito, si attenderanno tra oggi e domani con ancora maggiore curiosità gli sviluppi sul fronte Nico Paz. L’argentino era obiettivo di mercato dell’ Inter non così tanto nascosto già nelle settimane scorse, figurarsi adesso.

Occasione Nico Paz

Di sicuro il suo arrivo in nerazzurro cancellerebbe in un attimo la delusione che si avverte da martedì, per cui ci fosse anche la minima possibilità Marotta e Ausilio non se la farebbero scappare. Anche perché ora hanno più margine per strutturare un’offerta credibile: il tesoretto da 70 milioni composto dalla cifra non investita su Palestra e dall’incasso della cessione di Dumfries sarà in parte destinato alla pedina che comunque manca a destra, ma perlopiù potrebbe contribuire a realizzare il grande sogno. Anche perché a quei soldi andrebbero aggiunti i 25 milioni circa che l’Inter ha già messo sul piatto per Curtis Jones, senza però trovare l’accordo definitivo con il Liverpool. L’ipotesi legata al centrocampista dei reds prenderebbe nuovamente quota soltanto nel caso in cui dovesse sfumare del tutto quella di Nico Paz. Altrimenti, l’argentino sarebbe ovviamente avanti nel gradimento ed escluderebbe un altro innesto in quella zona di campo.

La scelta di Nico Paz

L’arrivo dell’argentino metterebbe d’accordo tutti nella piramide nerazzurra, dalla proprietà che è in cima e che coltiva la speranza di mettere a segno un colpo mediatico, all’allenatore che ha già un piano chiaro su di lui: lo ritiene assolutamente compatibile con il modulo attuale dei nerazzurri. Lo spogliatoio spalancherebbe le porte a Nico Paz, nel caso in cui il giocatore stesso dovesse dimostrarsi convinto della destinazione: in questo senso i dialoghi con Lautaro nello spogliatoio della nazionale in questi giorni potranno aiutarlo a schiarirsi le idee. È importante per l’Inter che ogni nuovo acquisto sia convinto della scelta fatta.

Incontro

L’asse che per fare le fortune della nuova Inter potrebbe quindi prendere forma al mondiale, anche se tutto rimane subordinato all’esito degli incontri in programma in Spagna tra Ludi e i vertici del Real Madrid. Il Como proverà a convincere i blancos dei possibili vantaggi di lasciare il giocatore per un altro anno alla corte di Fabregas, potendolo comunque riscattare tra dodici mesi per poco meno di 12 milioni, quando magari - a fronte di una consacrazione anche in Champions League - il suo valore sarà anche superiore ai 60 milioni che oggi Florentino Perez sta chiedendo in giro per il suo cartellino. Marotta ovviamente spera che l’asse tra i due club, che finora ha retto e fatto le fortune soprattutto dei lariani, possa non resistere anche in questa estate. A quel punto subentrerebbe da gran rapace, approfittando dell’opportunità che per ora è solo un’ipotesi suggestiva. Domani, chissà.