Ndoye è più di un’idea: l’Inter lo sceglie per dimenticare Palestra. E il Nottingham vuole Frattesi

Una lista di nomi come alternative dopo essere arrivata a un passo da Palestra . L’ Inter è costretta a virare con la necessità di rinforzare il versante destro, soprattutto alla luce dell’addio di Dumfries. In cima alla lista c’è Dan Ndoye del Nottingham Forest, ma vanno monitorati anche i nomi nel giro della Serie A, come per esempio lo juventino Cambiaso. In queste ore la dirigenza nerazzurra sta riflettendo su come muoversi. Con il Forest il canale è già aperto per l’interesse degli inglesi nei confronti di Frattesi e quindi potrebbe entrare in gioco Ndoye, prelevato dal club di Nottingham l’estate scorsa a 40 milioni più bonus dal Bologna con un 10% sulla futura rivendita che potrebbe tornare in auge nelle prossime settimane.

Ndoye, vecchio pallino Inter

Lo svizzero attualmente impegnato al Mondiale tornerebbe volentieri nel nostro campionato, dopo aver segnato un solo gol in Premier e aver vissuto un complesso girone di ritorno che non gli ha permesso di inserirsi al meglio nel calcio inglese. Le sue caratteristiche sembrava fossero perfette a quelle latitudini, ma qualcosa non ha funzionato e l’impatto non è stato così prorompente come ci si aspettava. La questione dell’ingaggio però sarebbe da definire, dal momento che Ndoye in Inghilterra percepisce 3 milioni e mezzo (contratto fino al 2030) mentre con Palestra l’Inter si sarebbe spinta fino a 2 milioni e mezzo circa e in questo senso potrebbe volerci un sacrificio in più.

L’elvetico è nei radar dei nerazzurri fin dall’estate 2024, quando le prestazioni all’Europeo misero definitivamente in luce le sue grandi qualità e adesso a 25 anni vorrebbe dire puntare su un profilo di sicuro affidamento. Un esterno capace di dribblare e creare gioco, abile nell’uno contro uno e allo stesso tempo attento anche alla fase difensiva in caso di necessità. Insomma, potrebbe essere lui la carta per archiviare l’amore sfumato sul più bello per Marco Palestra.

La posizione di Frattesi

Sul fronte Ndoye il già citato Frattesi potrebbe essere l’ago della bilancia. L’ex Sassuolo vuole essere titolare, ma l’ipotesi Nottingham non l’ha scaldato eccessivamente perché nei suoi piani c’è la permanenza in Italia e in questi giorni i contatti con l’agente Riso sono fittissimi con l’obiettivo di trovare una sistemazione.

Quella della Juve è una suggestione che inevitabilmente si porta dietro lo scambio con Cambiaso, seppure ultimamente gli affari sull’asse Milano-Torino siano diventati sempre più rari come dimostra l’ultimo reduce Hernanes datato addirittura agosto 2015. Di certo i nerazzurri devono accelerare a destra, dove Dumfries è ai saluti e Palestra è evaporato. Restano Luis Henrique e l’adattato Diouf ed è evidente che a Chivu serva qualcosa in più per provare ad alzare l'asticella.