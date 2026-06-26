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venerdì 26 giugno 2026
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"Il Chelsea seguiva Palestra da un anno": Angelozzi svela il dettaglio

L'ex ds del Cagliari, che ha avuto l'intuizione di portarlo in Sardegna, parla dell'esterno che era in orbita Inter
Eleonora Trotta
1 min
TagspalestraInter

Guido Angelozzi ha visto e si è fidato fin da subito delle qualità di Marco Palestra. È stato lui a portarlo a Cagliari e a scommettere a occhi chiusi la scorsa estate sul giovane esterno. E non c’è da meravigliarsi: l’esperto ds

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