Inter, il mercato non decolla: resta la distanza con Jones. Ed è stallo pure per Solet
Sfumata la suggestione Nico Paz, che non ha avuto neanche il tempo di trasformarsi in vera e propria trattativa, per l'Inter è tempo di concentrarsi sugli altri nomi. Il weekend servirà per riorganizzare le idee e poi ripartire con la stessa determinazione di sempre. I nomi sulla scrivania del direttore sportivo Piero Ausilio non mancano di certo. A cominciare da Curtis Jones, primo obiettivo per la mediana, momentaneamente accantonato dopo l'ultimo rilancio di una settimana fa. Il centrocampista inglese, sul quale il club nerazzurro ha fatto più di un pensierino già a gennaio, non è però facilmente raggiungibile: sul piatto ci sono già 25 milioni di euro, ma il Liverpool, senza fare una piega, ha deciso di lasciarli lì.
La pista sfumata
Si tratta della seconda offerta rifiutata dagli inglesi, dopo la prima di 20 milioni di un paio di settimane fa. Fino a questo momento i Reds non hanno fatto alcun passo per avvicinarsi ai Campioni d'Italia, né per assecondare la volontà del calciatore che si trasferirebbe subito alla corte di Cristian Chivu. La richiesta va ben oltre la cifra proposta dall'Inter: 35 milioni di sterline, che al cambio sarebbero poco più di 40 milioni di euro. E ci sarebbe anche da trattare sull'eventuale percentuale sulla futura rivendita. Insomma, le pretese sono altissime. Il fatto che il ragazzo abbia ormai appena un anno di contratto, con possibilità di trasferirsi altrove a parametro zero nel 2027, non spaventa il Liverpool. Che ovviamente può permetterselo e non ha necessità di incassare a tutti i costi.
Inter, a che punto è la trattativa per Solet
Sembra tranquilla anche l'Udinese, che continua a tenere il punto su Solet: la distanza anche in questo caso è cristallizzata a circa una settimana fa, quando c'è stato l'ultimo contatto tra le parti. Qui però l'Inter, che da giorni sta lavorando anche su altre piste, avrebbe più margine di manovra per chiudere a stretto giro l'operazione: è più una scelta della dirigenza nerazzurra quella di guardarsi intorno (tra gli altri è stato proposto anche Trevoh Chalobah, già seguito in passato) che una conseguenza della fase di stallo. Va da sé che bisognerà comunque accelerare dalla settimana prossima, nel tentativo di tenere fede a una promessa fatta da Ausilio a Cristian Chivu a mezzo stampa durante il Festival di Parma: l'allenatore nerazzurro dovrà avere a disposizione entro inizio ritiro almeno un difensore centrale, al posto del partente Acerbi. L'altro, al posto di De Vrij che ripartirà dal Panathinaikos, potrà arrivare anche con più calma.
Inter, un percorso in salita
In generale, con più fronti ancora aperti, incluso quello che porta a Provedel (manca ancora l'ok definitivo di Lotito), il percorso dei dirigenti dell'Inter in questo momento è sicuramente in salita. Non vuol dire che lo rimarrà a lungo, anche perché in viale della Liberazione hanno già dimostrato di saper uscire brillantemente dalle situazioni di difficoltà e superare con destrezza gli imprevisti che possono capitare in una finestra di mercato. Dopotutto - potrebbe dirsi - il mercato non è neanche ufficialmente iniziato.
Sfumata la suggestione Nico Paz, che non ha avuto neanche il tempo di trasformarsi in vera e propria trattativa, per l'Inter è tempo di concentrarsi sugli altri nomi. Il weekend servirà per riorganizzare le idee e poi ripartire con la stessa determinazione di sempre. I nomi sulla scrivania del direttore sportivo Piero Ausilio non mancano di certo. A cominciare da Curtis Jones, primo obiettivo per la mediana, momentaneamente accantonato dopo l'ultimo rilancio di una settimana fa. Il centrocampista inglese, sul quale il club nerazzurro ha fatto più di un pensierino già a gennaio, non è però facilmente raggiungibile: sul piatto ci sono già 25 milioni di euro, ma il Liverpool, senza fare una piega, ha deciso di lasciarli lì.
La pista sfumata
Si tratta della seconda offerta rifiutata dagli inglesi, dopo la prima di 20 milioni di un paio di settimane fa. Fino a questo momento i Reds non hanno fatto alcun passo per avvicinarsi ai Campioni d'Italia, né per assecondare la volontà del calciatore che si trasferirebbe subito alla corte di Cristian Chivu. La richiesta va ben oltre la cifra proposta dall'Inter: 35 milioni di sterline, che al cambio sarebbero poco più di 40 milioni di euro. E ci sarebbe anche da trattare sull'eventuale percentuale sulla futura rivendita. Insomma, le pretese sono altissime. Il fatto che il ragazzo abbia ormai appena un anno di contratto, con possibilità di trasferirsi altrove a parametro zero nel 2027, non spaventa il Liverpool. Che ovviamente può permetterselo e non ha necessità di incassare a tutti i costi.