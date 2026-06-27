Inter, il mercato non decolla: resta la distanza con Jones. Ed è stallo pure per Solet

Sfumata la suggestione Nico Paz, che non ha avuto neanche il tempo di trasformarsi in vera e propria trattativa, per l'Inter è tempo di concentrarsi sugli altri nomi. Il weekend servirà per riorganizzare le idee e poi ripartire con la stessa determinazione di sempre. I nomi sulla scrivania del direttore sportivo Piero Ausilio non mancano di certo. A cominciare da Curtis Jones, primo obiettivo per la mediana, momentaneamente accantonato dopo l'ultimo rilancio di una settimana fa. Il centrocampista inglese, sul quale il club nerazzurro ha fatto più di un pensierino già a gennaio, non è però facilmente raggiungibile: sul piatto ci sono già 25 milioni di euro, ma il Liverpool, senza fare una piega, ha deciso di lasciarli lì.