Inter, incubo Como: Marotta su Chalobah ma piace anche a Fabregas. Quanto serve per convincere il Chelsea

MILANO - Ancora un paio di settimane (probabilmente il 13 luglio) e l’Inter campione d’Italia si ritroverà per preparare la nuova stagione. Lo farà a ranghi ridotti, visto che mancheranno i giocatori impegnati al Mondiale . E, ad oggi, saranno pochi pure i volti nuovi… di fatto soltanto un paio: Massolin, che non resterà, e Stankovic jr., che è nuovo fino ad un certo punto , essendo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Intendiamoci, non che ci sia nulla di cui preoccuparsi: il mercato è ancora a lungo e c’è tutto il tempo per aggiungere i tasselli previsti . Ma, alla luce di una serie di movimenti, le aspettative erano inevitabilmente diverse. Di qui alla ripartenza, comunque, l’intenzione è quella di dare a Chivu qualcosa in più . In particolare, c’è stata una sorta di promessa in merito all’innesto almeno di un difensore. Peraltro, al di là dell’esterno destro, anche questa è un’esigenza, considerati gli addii di Acerbi e De Vrij .

Inter, dentro o fuori per Solet

Ad ogni modo, solo un paio di settimane fa, sembrava imminente o quasi l’arrivo di Solet: trattativa avviata con l’Udinese, accordo con il giocatore, accordo sulla formula, vale a dire prestito con obbligo di riscatto (previo rinnovo del francese), si trattava “solo” di trovare la quadratura sulle cifre. La distanza c’era, tenuto conto che l’Inter si era spinta fino a 22-23 milioni (bonus compresi), mentre i friulani volevano avvicinarsi a quota 30, ma nulla di insormontabile. Solo che da allora non ci sono stati passi avanti. E, a questo punto, la sensazione è che, fermo restando lo smacco per Palestra, comunque difficile da digerire, dalle parti di viale Liberazione sia subentrato qualche dubbio che ha imposto una frenata. Difficile, però, immaginare che la vicenda si trascini ancora a lungo. Anzi, c'è da credere che la prossima settimana, sia quella decisiva per il dentro o fuori di Solet.

I nerazzurri sfidano il Como per Chalobah

Come conseguenza dello stallo hanno cominciato a circolare i nomi alternativi: su tutti quello della vecchia conoscenza Chalobah. Sono tre estati che l'inglese finisce in orbita nerazzurra: significa che piace. Stavolta è stato proposto e sono immediatamente cominciate le riflessioni. Pur essendo rimasto fuori dal Mondiale, il difensore è reduce da una stagione da titolare nel Chelsea. Domenica prossima compirà 27 anni e ha le caratteristiche desiderate da Chivu, in particolare una grande velocità che consente alla linea arretrata di rimanere alta. Il costo è elevato: i Blues chiedono 30 milioni più 5 di bonus. E, con ogni probabilità, sarebbe necessario lavorare per ottenere la stessa formula concessa all’Udinese. Attenzione poi alla concorrenza: sulle tracce di Chalobah, infatti, c’è pure il Como, che ha già messo sul tavolo 25 milioni più 2 di bonus, incassando un no. Ad ogni modo, su questo fronte, l’Inter deve ancora scoprire le sue carte. E non è scontato, anzi, che Chalobah sia l’effettiva alternativa a Solet. A proposito di giocatori già transitati in orbita nerazzurra, c’è pure Ordonez, ecuadoriano, classe 2004 di proprietà del Bruges, quindi ex-compagno di Stankovic. A differenza dell’inglese, però, non sarebbe disponibile subito, partecipando ai Mondiali, con tanto di qualificazione ai sedicesimi.