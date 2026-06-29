Brivido Chalobah: Inter davanti ma c’è il Como anche sul centrale

Piero Ausilio è stato chiaro due settimane fa: Cristian Chivu avrà un nuovo difensore entro l’inizio del ritiro. L’orizzonte, fissato per la metà di luglio, si avvicina, ma ancora non preoccupa la dirigenza nerazzurra, che comunque sta lavorando con grande impegno nel tentativo di rinforzare prima e più possibile la rosa in vista della nuova stagione. I tasselli da inserire nel reparto arretrato dei Campioni d’Italia sono in realtà due, considerando che oltre ad Acerbi sarà da sostituire anche De Vrij (attesa per oggi la firma dell’olandese con il Panathinaikos), ma il budget a disposizione non sarà equamente diviso. L’idea in viale della Liberazione è mettere sotto contratto un difensore in grado di alternarsi tranquillamente a quelli che oggi possono essere definiti titolari, con i quali si giocherà il posto nel corso della stagione, e un elemento che completerà il reparto consapevole di avere meno chance a disposizione, ma comunque in grado di farsi trovare pronto all’occorrenza.

Nel borsino che riguarda i nomi corrispondenti al primo identikit sta prendendo quota negli ultimi giorni il nome di Trevoh Chalobah, classe 1999 del Chelsea. Il difensore naturalizzato inglese sembra aver scavalcato ormai Oumar Solet, per il quale i dialoghi tra Inter e Udinese, fermi a diversi giorni fa, non hanno prodotto alcun rilancio. La forbice per il difensore dei friulani rimane di circa 7-8 milioni, per cui lo stallo nella trattativa fa pensare che i nerazzurri abbiano scelto di approfondire intanto altre piste.

Ancora duello con il Como

Chalobah è il nome su cui si stanno concentrando maggiormente i Campioni d’Italia: su di lui, che ha collezionato nell’ultima stagione, 34 presenze con la maglia del Chelsea mettendo a segno 3 gol, c’è anche il Como del direttore sportivo Ludi, che con il guizzo di qualche giorno fa si è assicurato il cartellino di Nico Paz, per il quale sono stati definiti anche i dettagli, spegnendo il sogno proprio dell’Inter. Stavolta in riva al Lago non hanno però una prospettiva privilegiata sul giocatore: se lo aggiudicherà chi eventualmente deciderà di avvicinarsi di più alle richieste del Chelsea. Gli inglesi chiedono 35 milioni di euro per lasciarlo partire a titolo definitivo, circa 7 in più di quanti i lariani ne abbiano già messi sul piatto per provare a regalare un altro colpo a Fabregas. Marotta e Ausilio studiano le mosse da fare, ma non nascondono l’interesse per il giocatore, puntualmente accostato ai colori nerazzurri già più volte nelle ultime sessioni di mercato. I primi ad avvertire che l’Inter abbia intenzioni serie sul giocatore sono proprio i dirigenti del Como. Per i Campioni d’Italia non è l’unico nome, ma al momento sembra essere la pista sulla quale stanno lavorando più concretamente per il reparto difensivo. Potrebbe essere lui il primo acquisto della sessione estiva dopo i riscatti di Aleksandar Stankovic e Manuel Akanji e dopo l’arrivo di Yanis Massolin già definito a gennaio. Servirà un’offerta più alta di quella del Como e più vicina ai 35, tra base fissa e bonus, chiesti dal Chelsea.

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