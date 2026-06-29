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lunedì 29 giugno 2026
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Inter, Ausilio chiude le porte a Pisilli: "E' eccezionale, ma non ci interessa"

Il ds dei nerazzurri sul centrocampista della Roma: "In quel ruolo siamo coperti, ci saranno altri investimenti"
2 min
TagsPisillionterRoma

"Pisilli è un ragazzo eccezionale, ma non ci interessa". Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio blocca le voci di un possibile interesamento dei nerazzurri sul centrocampista della Roma. Pisilli, 25 presenze e due gol in campionato agli ordini di Gasperini, era stato accostato al club nerazzurro.

 

Ausilio smentisce l'interesse per Pisilli

"Al di là della stima enorme che ho per questo ragazzo, posso affermare che non esiste alcun interesse per lui", ha ribadito Ausilio, "ma non per una questione tecnica, visto che parliamo di uno dei migliori centrocampisti italiani in circolazione. E' una valutazione legata al ruolo. Nei giorni prossimi lavoreremo su altri calciatori. Ci saranno almeno due investimenti". 

Ausilio, Pisilli e il futuro

Nessun tipo di apertura su Pisilli, nell'immediato e nel prossimo futuro. "Nel medio, lungo termine potrebbe interessarci? Non capisco cosa si intende per medio o lungo termine. Ribadisco, non si tratta di una valutazione tecnica, ma in quel ruolo abbiamo già tanti giocatori e tutti molto bravi, quindi ci orienteremo su altri ruoli e altri calciatori". 

 

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