Khalaili, Chalobah e Jones: all'Inter piacciono ma non sono facili

MILANO - C'era una volta un mercato e ora potrebbe nascerne un altro . Solo poche settimane fa, i piani nerazzurri sembravano già scritti : obiettivi individuati, trattative aperte, alcune delle quali vicine alla conclusione. Gli eventi , però, hanno imposto un cambio di rotta . Del tutto inaspettato, per quanto riguarda Palestra , che era ad un passo, ma l’ inserimento del Chelsea ha fatto saltare il banco . Per scelta, invece, nel caso di Solet : intendiamoci, l’affare con l’ Udinese non è ancora tramontato , una porticina va lasciata aperta, ma la frenata è stata talmente brusca da autorizzare a pensare male . Infine, per Jones , il club nerazzurro è andato a sbattere sulle esorbitanti richieste del Liverpool : 35 milioni di sterline, per un giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2027. Attenzione, per l’inglese l’Inter non si è arresa, ma ha comunque cominciato a guardarsi attorno . Possono cambiare i nomi , restano, però, le esigenze tecniche . Quindi, un esterno destro , che prenda il posto di Dumfries . Un paio di difensori , dopo gli addii di Acerbi e De Vrij . E un centrocampista che porti energie fresche, lasciando andare Frattesi . Andando in ordine, quindi, i nuovi candidati sono Khalaili, Chalobah , mentre per la mediana c’è maggiore incertezza . In ogni caso, si tratta di piste complicate , tra le pretese dei rispettivi club e la concorrenza . Ma l’Inter , dopo le ultime evoluzioni, doveva reagire . E queste mosse evidentemente sono un inizio .

Inter, fascia e difesa

Su Khalaili, l’Inter è arrivata dopo il Napoli, che lo insegue da tempo e che ha trovato pure un’intesa con il suo entourage. Sono in stallo, invece, i discorsi con l’Union Saint-Gilloise: troppo altra la richiesta di almeno 25 milioni di euro. Viale Liberazione, per mettere concretamente la freccia, deve avvicinarsi alle richieste della società belga. Da capire, però, se l’israeliano sia ritenuto già pronto per raccogliere l’eredità di Dumfries e quindi se valga un investimento del genere. Il Chelsea chiede ancora di più per Chalobah: chi lo vuole deve mettere sul tavolo una trentina di milioni, aggiungendo pure qualche bonus. Il Como, rivale come il Napoli per Khalaili, è arrivato a 25, trovando la porta chiusa del Blues. Serve uno sforzo supplementare per un giocatore che transita nell’orbita interista da tre estati e che è reduce da un campionato da protagonista, concluso con la convocazione per i Mondiali.

Inter, mediana e porta

Nelle ultime ore era saltato fuori il nome di Pisilli. Ma, dopo aver accarezzato l’idea di presentare un’offerta alla Roma, i propositi sono rientrati. Si scandagliano diverse soluzioni, ma vengono tenute sotto traccia. E, nel frattempo, si tiene il punto su Jones, che come confermato ad Ausilio è il preferito là in mezzo. Solo che il Liverpool deve abbassare le sue pretese. E l’Inter spera che accada, attraverso la sponda del giocatore. Intanto, però, sempre a proposito di concorrenza, sulle tracce di Jones si è messo pure il Nottingham Forest, che pensa anche a Frattesi: in alternativa o no? Se non altro un obiettivo non è cambiato, il vice Martinez tra i pali.

La scelta continua ad essere Provedel, con un accordo di massima raggiunto per 3 milioni di euro. Serve solo il via libera di Lotito che, nelle speranze nerazzurre, dovrebbe arrivare in settimana.