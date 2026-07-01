Chivu scuote l’Inter e chiede in fretta l’esterno: Khalaili apre la sfida di mercato con il Napoli

La concorrenza del Napoli rischia di non essere l’ostacolo più alto tra l’Inter e Khalaili. Vero che, come si può leggere a parte, il club partenopeo ha frenato nella sua corsa all’esterno israeliano. La novità, però, è che l’Union Saint-Gilloise, ingolosito dalla possibilità di accendere un’asta, ha alzato le sue richieste di 5 milioni, da 25 a 30 . Viale Liberazione, a differenza del Napoli, non ha ancora avanzato una vera proposta alla squadra belga. Tuttavia, ha preso contatto con l’entourage del giocatore, segnalando il proprio interesse e cominciando a lavorare ad un possibile accordo. Si è presa però del tempo per valutare se e come presentarsi alla porta del club.

Inter, il candidato forte

E’ una fase di riflessione in casa nerazzurra, dopo aver incassato il «2 di picche» (cit. Ausilio) da Palestra. L’innesto di un esterno destro è una necessità primaria, dopo l’addio di Dumfries. L’ex Atalanta avrebbe accontentato tutti, ora dunque si tratta di individuare l’adeguata alternativa. Khalaili, al momento, è il candidato forte. Ma le valutazioni non sono arrivate alla fase conclusiva. Il profilo intriga, tra giovane età (22 anni da compiere il prossimo 3 settembre) e caratteristiche tecniche, ma si tratta comunque di un giocatore che dovrebbe fare il salto dal campionato belga alla Serie A. Significa che avrebbe bisogno di un periodo di adattamento. Insomma, se sarà effettivamente lui il prescelto, occorre ridurre al minimo i rischi.

Inter, occhio al prezzo

Tanto più a certe cifre. In questo senso, infatti, le pretese al rialzo dell’Union Saint-Gilloise non sono gradite all’Inter. E tale posizione è stata trasmessa anche ai rappresentanti di Khalaili. In sostanza, l’idea è che, nel momento in cui dovesse aprirsi concretamente la trattativa, anche l’esterno israeliano, che ha comprensibilmente una grande voglia di Italia, dovrà dare il suo contributo per facilitare le manovre nerazzurre e, soprattutto, per ottenere un prezzo più favorevole. Certo non aiuta il fatto che, in caso di cessione, l’Union Saint-Gilloise dovrà versare il 15% del ricavato al Maccabi, ovvero la squadra dove ha completato il suo percorso nel settore giovanile e dove ha debuttato tra i professionisti. Nasce anche da qui l’aumento del prezzo.

Inter, gli altri nomi

Ad ogni modo, Khalaili non è l’unica opzione per la fascia destra. In viale Liberazione, sono diversi i file aperti, ognuno con i propri pro e contro. Guardando al passato, è facile che in lista ci sia pure Ndoye, una vecchia conoscenza della Serie A per i suoi trascorsi al Bologna. Ora è al Nottingham Forest, dove non ha brillato nell’ultima stagione, ma la sua quotazione resta comunque elevata. L’Inter aveva già pensato a lui un paio di estati fa. Non è calda, invece, l’ipotesi Cambiaso, come ha fatto capire Carnevali. Come è fredda anche la pista Norton-Cuffy, seppure il nome dell’inglese fosse sui taccuini nerazzurri lo scorso gennaio. Giusto per completare il quadro, considerando chi ha già esperienza nel nostro campionato, da ricordare anche Belghali, esterno algerino del Verona, che si è messo in luce nello scorso campionato e che si sta confermando anche ai Mondiali, e Kayode, che dopo aver debuttato con la maglia della Fiorentina si è trasferito al Brentford, con ottimi risultati peraltro.