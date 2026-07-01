Inter, con Jones c’è ancora distanza: il Liverpool chiede tanto ma c’è un aspetto che favorisce Chivu

Con la sua solita schiettezza, Piero Ausilio l’altra sera a Rimini non ha depennato il nome di Curtis Jones dalla lista dei possibili acquisti. Ha spiegato semplicemente come stanno le cose. La candidatura del centrocampista del Liverpool per rinforzare la mediana dell’Inter rimane in piedi, seppur la forbice tra la richiesta inglese e l’offerta nerazzurra sia ancora piuttosto ampia. L’affare non è facile, questo ormai è chiaro, ma la possibilità è ancora sul tavolo. Negli ultimi giorni a tentare il blitz per il calciatore è stato il Nottingham Forest, ma quella che rischiava di essere un’ulteriore insidia si è trasformata in un possibile aiuto per i campioni d’Italia: l'interesse del club inglese ha costretto il ragazzo a ribadire il suo gradimento nei confronti dei colori nerazzurri. Messaggio recapitato quindi ai vertici del Liverpool, che a un anno dalla scadenza del contratto continuano a valutarlo 35 milioni di sterline, poco più di 40 milioni di euro. Chissà se il passare dei giorni porterà i Reds ad ammorbidire la loro posizione. L’Inter potrebbe avvicinarsi ancora un pochettino alla richiesta, come ulteriore dimostrazione di forte gradimento nei confronti del ragazzo. Un profilo, quello di Jones, che la dirigenza ritiene in grado di portare qualcosa di diverso al centrocampo, ma che in realtà è finito nel mirino in virtù di una segnalazione di Cristian Chivu, che lo ha particolarmente apprezzato nella sfida di Champions League dello scorso 9 dicembre.

Inter, le operazioni in uscita

Per poter fare un ulteriore sforzo, dopo aver riorganizzato l’intera strategia tramite i confronti interni di queste ore, bisognerà sbloccare anche il mercato in uscita. Il sovraffollamento in mezzo al campo andrà risolto attraverso la cessione di Frattesi: l’entourage del ragazzo si è già mosso per trovargli una sistemazione gradita. Chi a oggi non rientra più in questi discorsi è Alessandro Bastoni: l’interesse del Barcellona nei suoi confronti è ormai sfumato e quello del Real Madrid, nonostante le voci delle ultime ore, non trova alcun riscontro. José Mourinho, che dalla bottega interista ha attinto con l’acquisto già perfezionato di Denzel Dumfries, per il suo reparto arretrato sta valutando al momento altri profili.

Inter, le operazioni in difesa

In difesa l’Inter, dopo aver salutato Acerbi e De Vrij, dovrà piuttosto puntare a regalare due rinforzi a Chivu, di cui almeno uno entro l’inizio del ritiro. A tal proposito i nerazzurri non hanno abbandonato l’idea Gianluca Mancini: in viale della Liberazione continuano a seguire con interesse gli sviluppi della trattativa di rinnovo tra il calciatore e la Roma, pronti a inserirsi in caso di mancato accordo tra le parti.