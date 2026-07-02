Chalobah, la svolta: il Como vira su Solet ma all’Inter va bene

MILANO - C’è sempre di mezzo il Como. Ma almeno, stavolta, potrebbe essere una buona notizia per l’Inter. Il club lariano, infatti, ha fatto le sue prime mosse su Solet . Sì, proprio il francese che fino a qualche settimana fa sembrava ad un passo dalla squadra nerazzurra, per poi finire nel congelatore. Ebbene, il sondaggio dei lacustri potrebbe essere il segnale di un cambio di rotta per il rinforzo in difesa: stop a Chalobah e mirino puntato sul centrale dell’Udinese. Fosse davvero così, allora l’ Inter potrebbe ritrovarsi con il campo libero per l’inglese. Non è ancora il caso di dare nulla per scontato. Tanto più che il Como ha dimostrato di sapersi muovere al meglio sul mercato. Anche su quel palcoscenico, oltre che in campo, lo status del club lariano si è alzato a livello di Champions. Prova ne sia che i primi movimenti attorno a Chalobah sono cominciati quasi due anni fa, per poi sfociare nell’assalto di qualche giorno fa: 25 milioni più 2 di bonus messi sul tavolo. Solo che il Chelsea ha detto no, alzando l’asticella fino a 30 milioni, con l’aggiunta di almeno altri 5 sotto forma di premi. Il Como, che riteneva di aver in pugno il giocatore, ha compreso subito di avere una rivale, che poco dopo si è rivelata essere appunto l’Inter.

L'intreccio di mercato

Ebbene, Chalobah è entrato nell’orbita nerazzurra addirittura da 3 anni. E, puntualmente, il suo nome è spuntato anche questa estate. Significa, comunque, che il canale con gli agenti dell’inglese è aperto da tempo. Ed è su quel fronte che i dirigenti di viale Liberazione si sono messi all’opera. Al momento, ancora non è stata avanzata un’offerta ai Blues. Ma, a questo punto, la sensazione è che possa trattarsi di una strategia. E, se davvero il Como preferirà cambiare target, allora l’Inter avrà davvero margine per strappare condizioni più favorevoli. Le carte nerazzurre, comunque, devono essere ancora scoperte. E Solet? Beh, stando agli ultimi rumors, la natura delle perplessità della società nerazzurra non sarebbe né di natura tecnica, né di natura economica – distanza tra l’offerta e la richiesta dell’Udinese -, ma fisica. In sostanza, a causa di un antico infortunio al ginocchio, che coinvolge la cartilagine, sarebbero nati dubbi sulla tenuta del francese rispetto ad un calendario fittissimo di impegni, tra campionato e Champions. Solet, con l’Udinese, ha giocato sempre o quasi, ma solo in campionato, non partecipando alle Coppe. Almeno per il momento, il Como pare non avere lo stesso tipo di perplessità. E, qualora dirottasse sul difensore francese il pacchetto proposto al Chelsea, avrebbe effettivamente grandi chances di concludere l’affare. Tornando all’Inter, al di là di Chalobah, le necessità in difesa sono in ogni caso due. Quindi, se effettivamente arriverà l’inglese, insieme a lui, questa estate, anche un altro centrale attraverserà i cancelli della Pinetina. Già, ma chi? Sarà certamente un’occasione. E, a tal proposito, in viale Liberazione vengono tenute d’occhio le evoluzioni sul rinnovo di contratto di Mancini con la Roma.