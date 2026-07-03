L’Inter prova a superare il Napoli: prima offerta per Khalaili

Svolta vicina. L’Inter, infatti, sta per fare la sua prima offerta ufficiale per Khalaili . Nelle ultime ore è stato aperto il canale con l’Union Saint-Gilloise: i club hanno cominciato a dialogare e quello nerazzurro ha avvisato la controparte delle proprie intenzioni. Non resta che mettere a punto il pacchetto e poi verrà premuto il bottone “invio”. A ogni modo, viale Liberazione dovrebbe spingersi a una quota vicina ai venticinque milioni, che era la richiesta iniziale della squadra belga, compresi i bonus, però. Tutto da verificare, insomma, se sarà sufficiente o se si tratterà di un primo passo verso una possibile intesa.

Il rischio asta

Assodati i molteplici movimenti attorno a Khalaili - l’Inter è arrivata dopo il Napoli, ma anche alcune squadre inglesi hanno chiesto informazioni - negli ultimi giorni, l’Union Saint-Gilloise ha “annusato” la possibilità di far scatenare un’asta, alzando, di conseguenza, l’asticella fino a trenta milioni. Forte anche del fatto che il 15 per cento dell’incasso dovrà essere girato al Maccabi Haifa, il club dove Khalaili è cresciuto e da cui è stato prelevato. Se la squadra belga rimarrà ferma sulle sue posizioni, per l’Inter sarebbe complicato raggiungere certe cifre. La differenza, allora, potrebbe farla il sì del giocatore, assolutamente deciso a fare il balzo nella nostra Serie A.

La frenata

Attenzione, anche il Napoli, che si era mosso in anticipo, aveva trovato un accordo con l’entourage dell’esterno brasiliano. Ma, dopo una prima offerta che non superava i quindici milioni, la società partenopea si è fermata. Non tanto perché Khalaili non interessi più, semmai perché la priorità in questo momento è quella di sfoltire una rosa extralarge. L’Inter, dunque, può sfruttare il campo pressoché libero. Già l’entità dell’offerta che verrà presentata è un segnale chiaro in merito alle intenzioni di Marotta e Ausilio. Il resto dovrà farlo la diplomazia. E, magari, un intervento diretto dello stesso Khalaili.

I costi e le operazioni

Del resto, cinquanta milioni erano stati stanziati per Palestra, che rappresentava un’eccezione rispetto alle operazioni standard circoscritte da Oaktree. Per l’esterno israeliano, invece, sembra difficile che possano essere fatte concessioni particolari. È ritenuto un profilo con grandi potenzialità, ha già “assaggiato” la Champions con riscontri positivi, ma deve essere ancora testato e verificato nel calcio italiano. Significa che l’affare dovrà ricalcare sostanzialmente quello messo in piedi poco meno di un anno fa con il Marsiglia per Luis Henrique, costato ventitré milioni più bonus. Spingersi oltre probabilmente diventerebbe un rischio troppo elevato.

Come Dumfries

Del resto, l’Inter è a caccia di un titolare, un elemento in grado, magari non proprio nell’immediato, ma certamente in prospettiva, di ripetere il percorso di Dumfries. Anche l’olandese sbarcò in nerazzurro “acerbo”. Poi, però, grazie a lavoro e applicazione, si è rivelato un ingranaggio fondamentale nell’impianto nerazzurro. Ebbene, al netto di caratteristiche sicuramente diverse, in viale Liberazione si aspettano che Khalaili abbia i mezzi per seguire la stessa traccia. Di qui la scelta di rompere gli indugi e presentare la prima offerta.