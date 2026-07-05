L'Inter supera il Napoli per Khalaili: Chivu lo vuole a disposizione per il raduno

MILANO - Domani comincia l’ ultima settimana prima del raduno . E l’Inter intende regalare a Chivu almeno un altro rinforzo, dopo Stankovic jr. e Provedel , prima di cominciare la preparazione . Negli ultimi giorni il club nerazzurro ha lavorato per ottenere un doppio sì : Khalaili e di Chalobah . I colloqui con i rispettivi entourage – quello dell’inglese era a Milano l’altro giorno – sono stati proficui ed entrambi i giocatori hanno dato la disponibilità a giocare a San Siro la prossima stagione . Con l’israeliano è stata anche raggiunta un’ intesa di massima per un quinquennale da circa 1,8 milioni , mentre con il centrale del Chelsea devono ancora essere sistemati una serie di dettagli , ma il traguardo è vicino . Semmai, il vero ostacolo per entrambe le operazioni resta trovare l’ incastro giusto con i rispettivi club di appartenenza.

Inter, Khalaili vicino

L’Inter è certamente più avanti con Khalaili: grazie alla frenata del Napoli – la necessità di cedere ha obbligato i partenopei a fermarsi -, si è ritrovata il campo più libero, effettuando il sorpasso. Da qualche giorno, inoltre, è stato aperto il canale di comunicazione con l’Union Saint-Gilloise. Un’offerta ufficiale non è ancora stata presentata, ma con il club belga si è già parlato di numeri. In viale Liberazione, l’idea è di presentarsi con un pacchetto vicino ai 25 milioni, con bonus compresi. Dovendo versare il 15% dell’incasso al Maccabi Haifa, la squadra dove Khalaili è cresciuto, l’Union Saint-Gilloise spinge per arrivare a 30. Probabile che l’incastro si possa trovare a metà strada, con l’Inter, quindi, che dovrebbe compiere un piccolo sforzo in più. Agevola, in questo senso, il fatto che l’israeliano andrà a percepire un ingaggio tutto sommato contenuto, tenendo quindi basso il costo annuo.

La preferenza dell'Inter

Insomma, tutto lascia credere che proprio Khalaili possa essere la new-entry pre-raduno, con Chivu che lo avrebbe subito a disposizione, cominciando il prima possibile il lavoro di integrazione e di ambientamento nel calcio italiano. Secondo quanto filtra dal club nerazzurro, occorrerà invece più tempo per il primo dei due difensori che andranno a completare il reparto arretrato. E non viene nemmeno escluso di prendere in considerazione profili alternativi. Forse perché, in casa Inter, c’è la consapevolezza di poter andare incontro ad un braccio di ferro con il Chelsea, che chiede almeno 35 milioni per Chalobah: reduce da una stagione da titolare, con ottimo rendimento, tanto da essere convocato da Tuchel per il Mondiale, seppure in sostituzione dell’infortunato Livramento. Peraltro, c'è pure la variabile Como, che per il difensore inglese ha già presentato due offerte – la prima da 25 milioni, la seconda da 30, bonus compresi -, entrambe respinte dai Blues. Pare che a inizio settimana ne venga avanzata una terza, più vicina alle pretese del club londinese.

Tuttavia, da ambienti lariani trapela anche la sensazione che Chalobah abbia ormai scelto l’Inter e che sia complicato smuoverlo da questa posizione. Evidentemente, è l’auspicio pure di Marotta e Ausilio. Che, grazie alla sponda del giocatore, si aspettano di riuscire a strappare condizioni più favorevoli ai Blues.