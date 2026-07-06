Inter e Khalaili, ci siamo: cosa manca per chiudere la trattativa

A una settimana dal ritrovo ad Appiano Gentile, per l' Inter è arrivato il momento di stringere anche sul mercato. Sfumato Marco Palestra, in casa nerazzurra hanno subito trovato il modo di archiviare l'imprevisto: Anan Khalaili, israeliano dell'Union Saint-Gilloise , è il nome che mette d'accordo tutti. Dalla proprietà, per l'impatto a bilancio decisamente meno oneroso rispetto a quello che avrebbe comportato l'arrivo dell'italiano finito invece al Chelsea, all'area tecnica, Chivu incluso, per le caratteristiche di cui dispone e per come interpreta il ruolo d'esterno. La fascia destra interista, da ieri ufficialmente orfana di Denzel Dumfries, avrà presto l'erede dell'olandese. La stretta di mano virtuale tra Piero Ausilio e l'agente di Khalaili è già arrivata negli ultimi giorni: per il ragazzo è pronto in viale della Liberazione un quinquennale a circa 1,8 milioni di euro che attende soltanto di essere firmato.

La chiave per Khalaili

Il via libera definitivo è ovviamente vincolato all'accordo con il club belga, affrontato tra l'altro nell'ultima edizione di Champions League. Non basteranno 25 milioni complessivi, serve uno sforzo ulteriore che l'Inter ha già messo in preventivo ed è pronta a fare. Probabile che si riuscirà a chiudere inserendo 2-3 milioni di bonus, sulle cui condizioni si dovrà discutere, per mettere le mani sul cartellino del ragazzo. Anche perché l'Union Saint-Gilloise dovrà versare il 15% dell’incasso al Maccabi Haifa, la squadra dove Khalaili è cresciuto. I contatti sono costanti, ogni giorno da oggi in avanti può essere quello giusto per vedere la fumata bianca dal comignolo del quartier generale nerazzurro. Lui intanto attende: ieri, proprio in virtù della trattativa avanzata con l'Inter, non ha preso parte all'amichevole della sua attuale squadra contro l'FCSB. L'obiettivo è regalare a Chivu l'esterno entro l'inizio del raduno, previsto nei primi giorni della prossima settimana.

La scelta sul centrale

I Campioni d'Italia lavorano intanto per sistemare anche la difesa. Ausilio aveva promesso al suo allenatore di chiudere anche per l'arrivo di un difensore entro l'inizio della fase di preparazione e non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro. Chalobah è sicuramente uno dei profili tenuti in considerazione, ma va sottolineato che non è l'unico (presto potrebbero emergere anche altri nomi): la possibilità di portarlo a Milano, dopo averlo corteggiato già in diverse sessioni di mercato, dipenderà anche da quanto agguerrita si rivelerà la concorrenza del Como. Ludi ha ammesso che il calciatore piace ai lariani, ma al momento tiene un profilo basso del quale a Milano si fidano soltanto fino a un certo punto. A stretto giro potrebbe essere necessario uscire allo scoperto per entrambi i club, già consapevoli delle alte pretese del Chelsea che valuta il difensore inglese non meno di 35 milioni di euro. Importante sarà anche la volontà del giocatore, che al momento fa sapere di apprezzare particolarmente l'ipotesi di trasferirsi all'Inter. Come accaduto sul fronte Provedel, ormai virtualmente un giocatore nerazzurro: previste entro metà settimana le visite mediche dell’ex portiere della Lazio, ultimo step prima della firma sul contratto che avrà una durata fino al 2029.