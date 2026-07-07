L'Inter su Khalaili, la mossa dell'Union: l'offerta del Como per pressare i nerazzurri

Ancora il Como? Anche per Khalaili ? Quando dal Belgio è rimbalzata l’indiscrezione di un imminente offerta del club lariano per l’esterno israeliano, l’idea è stata che le due società avessero deciso di sfidarsi apertamente sul mercato e senza esclusione di colpi. Al di là di quanto accaduto con Nico Paz, che ha voluto rimanere a tutti i costi sul lago, non concedendo margini ai nerazzurri, dopo Chalobah, sondato prima dal Como, per poi essere “agganciato” da viale Liberazione, ecco appunto Khalaili , divenuto improvvisamente obiettivo dei lariani, proprio quando sembrava ad un passo dall’Inter.

Nessuna conferma

In realtà, è bastato poco che quell’indiscrezione di sgonfiasse: dal Como, infatti, non sono arrivate conferme. E allora, forse, non si fa peccato ad immaginare che l’Union Saint-Gilloise abbia “cavalcato”, magari, una semplice telefonata, nemmeno così recente, per ottenere qualche euro in più. Peraltro, in anticipo su Marotta e Ausilio, la prima squadra a muoversi era stato il Napoli. Che, dopo una prima proposta respinta, aveva frenato e poi rinunciato, dovendo innanzitutto sfoltire la rosa. Il club belga, che aveva già pregustato l’asta, con la prospettiva di un bottino ancora più ricco, si è così ritrovato ad avere come unico interlocutore l’Inter ed, evidentemente, sta facendo di tutto per tenere alta l’asticella.

Numeri da quadrare

Per intendersi, l’operazione non è ancora chiusa. L’accordo tra i club non c’è. Ma l’Union Saint-Gilloise non è più nelle condizioni di tirare troppo la corda. Non solo Khalaili è rimasto fuori dall’amichevole di domenica con lo Steaua, ma ha chiesto ufficialmente al club di essere venduto all’Inter, rispettando il suo desiderio ed evitando di creare troppe complicazioni. Ebbene, alla fine verrà accontentato. Anche se, quasi certamente, il club nerazzurro dovrà concedere ancora qualcosa. Al momento, infatti, quanto messo sul tavolo non raggiunge i 25 milioni, a fronte di una richiesta di 30. La svolta, allora, potrebbe essere spingersi fino a quota 25 milioni quale cifra garantita, aggiungendo qualche bonus. Insomma, le distanze sono contenute. Tanto che l’auspicio è di riuscire a chiudere entro questa settimana, in modo che Khalaili possa essere tra i convocati del raduno di lunedì prossimo.

I limiti

A proposito di Inter a tutti i costi, l’entourage dell’esterno israeliano ha già raggiunto un’intesa totale con viale Liberazione, per un quadriennale da circa 1,8 milioni a stagione. Ciò significa che, anche dovendo alzare di qualcosa l’investimento, il costo annuo a bilancio resterà comunque inferiore ai 10 milioni, ovvero il limite fissato da Oaktree per gli acquisti standard. Quel limite verrà certamente superato, invece, se l’Inter affondasse il colpo per Chalobah. Seppure il Como si sia defilato, infatti, il Chelsea pretende sempre almeno 35 milioni. Anche il difensore inglese ha detto sì ai nerazzurri, ma la strada per un raggiungere un accordo con i Blues appare ancora lunga. E non è da escludere che l’Inter, alla fine, decida di imboccarne un’altra.