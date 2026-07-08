Inter, Chalobah sì ma senza fretta. Occhi aperti anche su altre piste

Se la trattativa per portare a Milano l’israeliano Khalaili ha già raggiunto temperature elevate e sembra vicina alla definizione totale, quella per Trevoh Chalobah del Chelsea sta cuocendo a fuoco molto lento. L’ Inter non ha particolare fretta, per due motivi: innanzitutto perché da viale della Liberazione continuano a sottolineare che il difensore inglese non è l’unico nome in lista, ma anche perché in ogni caso non potrebbe essere a disposizione di Cristian Chivu prima della tournée asiatica per la quale i Campioni d’Italia partiranno a fine mese, dopo i giorni di ritiro ad Appiano Gentile e quelli in Germania. Chiuderla a stretto giro non porterebbe particolari vantaggi, anche perché la concorrenza del Como , che aveva presentato due offerte nel giro di pochi giorni, sembra aver perso vigore nell’ultimo periodo. I lariani avrebbero spostato il focus su altri profili. I 30 milioni messi sul piatto da Ludi tra base fissa e bonus, però, rappresentano la soglia sotto la quale non avrebbe senso inoltrare alcuna offerta.

Ausilio farà il possibile per garantire a Chivu un difensore entro l'inizio del ritiro

Il Chelsea ha già chiarito che ne chiede almeno 35 di milioni. Da qui partono le riflessioni di Piero Ausilio, che si muove con prudenza, calcolando i rischi di un eventuale affondo e la fattibilità di alcune alternative magari disposte a volare ad Appiano Gentile già nel giro di pochi giorni. Il direttore sportivo nerazzurro farà il possibile per garantire a Chivu un difensore entro l’inizio del ritiro, considerando le caselle lasciate vuote dagli addii di Acerbi e De Vrij e dall’esperienza al mondiale di Akanji, ma ancora più importante sarà regalare al tecnico un rinforzo all’altezza. Per cui non è escluso che alla fine il rinforzo sia proprio Chalobah, ora impegnato nel Mondiale negli Stati Uniti. L’Inter potrebbe anche decidere di attendere la fine dell’avventura dell’Inghilterra per presentarsi poi con un’offerta a Londra per mettere le mani sul cartellino del giocatore.

Inter-Chalobah: stretta di mano virtuale con l'entourage del difensore

Tra i nerazzurri e l’entourage del difensore la stretta di mano virtuale c’è già stata: dopo essere stato nel mirino per diverse sessioni di mercato, ha già fatto sapere alla dirigenza di essere molto stuzzicato dall’idea di approdare finalmente a Milano. Se sul fronte Khalaili tutto dovesse andare per il verso giusto, nel giro di pochi giorni l’Inter potrebbe tornare a concentrarsi anche sui rinforzi previsti per la difesa. Che, per stessa ammissione di Ausilio, saranno due.

Inter pronta ad accogliere l'arrivo di Provedel

Intanto il club è pronto ad accogliere Ivan Provedel. La macchina organizzativa si è già messa in moto per il portiere in arrivo dalla Lazio. Previsto oggi in città il consueto iter da affrontare prima della firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2029, con ingaggio a circa 1,5 milioni. Il classe '94 sosterrà le visite mediche che aiuteranno anche a chiarire le condizioni della spalla dopo l'infortunio che lo scorso anno lo ha costretto all'intervento e a rimanere ai box per diversi mesi.