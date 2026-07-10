Inter, Khalaili atteso a Milano: visite e firma, tutte le cifre dell'affare

C'è voluto un ulteriore rilancio, ma, dopo un lungo tira e molla, è finalmente spuntata la fumata bianca: Khalaili sarà un giocatore dell’Inter , sbarcherà già oggi a Milano ed effettuerà subito le visite mediche . A seguire, firma sul contratto - un quinquennale da 2,2 milioni a stagione – e gli annunci ufficiali. Alla fine, Inter e Union Saint-Gilloise si sono strette la mano per 25 milioni di euro più bonus per avvicinarsi a quota 30. L’offerta di mercoledì, la seconda in ordine di tempo, che aveva come base fissa 23 milioni, è stata respinta. Ma le due società hanno comunque deciso di confrontarsi direttamente, in modo da trovare un’intesa. Così, ieri, i rappresentati del club belga sono volati a Milano e nel pomeriggio l’affare si è sbloccato.

Khalaili, il giocatore israeliano più pagato della storia dell'Inter

ANCHE CHIVU. Khalaili sarà il giocatore israeliano più pagato della storia, nonché il primo ad indossare i colori nerazzurri. Ed è anche il primo innesto tra i titolari, visto che andrà a prendere il posto di Dumfries, "emigrato" al Real Madrid. Ieri, da viale Liberazione è transitato anche Chivu, rientrato dalle vacanze, che ha accolto con soddisfazione la chiusura dell’affare. Come tutti all’Inter avrebbe voluto Palestra, ma ha sposato in pieno la scelta di Khalaili, che aveva affrontato la scorsa stagione in Champions. Anzi, ha dato pure il suo contributo alla trattativa, come ha rivelato Madja Khalaili, il padre dell’esterno, a "103FM": «Abbiamo vissuto una settimana terribile e la trattativa è stata vicinissima a saltare. Chivu lo ha chiamato personalmente da Miami e gli ha detto che sarebbe stato la prima scelta. L’Inter si è convinta per i suoi dati in Champions. Lo hanno cercato anche Newcastle, Crystal Palace e Ipswich e, in Italia, Cagliari, Atalanta e Napoli. Sono convinto che questo non sarà l’ultimo grande trasferimento della sua carriera».

Khalaili titolare, Diouf il piano B sulla fascia destra

PIANI TECNICI. Di futuro, evidentemente, è ancora prematuro parlare. Intanto Khalaili sarà a disposizione di Chivu già da lunedì e, giovedì prossimo, partirà con i nuovi compagni per il ritiro in Germania. Comincerà subito, quindi, il processo di adattamento al calcio italiano e a ciò che gli chiederà il tecnico rumeno. L’idea, come già sottolineato, è che possa essere subito titolare. Anche perché la sua alternativa sarà Diouf, che, dunque, proseguirà il suo adattamento ad esterno. Sarà Luis Henrique a partire, quindi? Non è detto. Dipenderà dalle offerte, come per il francese. Ma nella testa di Chivu, l’ex-Marsiglia potrebbe essere dirottato a sinistra, per fare il back-up di Dimarco, come già avvenuto in alcune occasioni la scorsa stagione. Ciò significa che Carlos Augusto - proseguono i discorsi per il suo rinnovo – farà soprattutto il vice-Bastoni.

Rinforzi in difesa

ORA LA DIFESA. Là dietro, comunque, gli innesti saranno due. E sistemare il reparto arretrato diventa la nuova priorità in casa nerazzurra. Il candidato forte è Chalobah, che ha già detto sì. Non è stato ancora aperto, invece, il canale di comunicazione con il Chelsea, che, in ogni caso, ha fatto sapere di volere almeno 35 milioni. Mentre l’inglese prosegue la sua avventura Mondiale, l’Inter studia la sua prossima mossa. E tiene pure d’occhio la situazione di Mancini, visto che il rinnovo con la Roma si sta rivelando più complicato del previsto. Nel caso, potrebbe essere la seconda new-entry.