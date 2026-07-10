Inter, Khalaili è sbarcato a Milano: ora visite e firme

Nuovo rinforzo per l' Inter . Anan Khalaili è atterrato da poco all'aeroporto di Linate per dare ufficialmente il via alla sua avventura in nerazzurro. La fitta agenda della giornata prevede le visite mediche di rito in mattinata , seguite dai test per l'idoneità sportiva nel pomeriggio . Subito dopo, il giocatore si recherà in sede per apporre la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club milanese.

Inter, Khalaili è atterrato in Italia per visite e firma: le cifre dell'operazione

Per l'attaccante è pronto un contratto quinquennale che gli garantirà un ingaggio da 2,2 milioni di euro a stagione, a cui seguiranno i consueti annunci ufficiali da parte dei club. L'intesa definitiva tra Inter e Union Saint-Gilloise è stata raggiunta sulla base di 25 milioni di euro di parte fissa, con l'aggiunta di una serie di bonus strutturati per far lievitare la cifra complessiva vicino ai 30 milioni complessivi.

I numeri di Khalaili

Nell'ultima stagione con il club belga Khalaili ha collezionato 52 presenze in tutte le competizioni, collezionando 6 gol e 6 assist. Il classe 2004 vanta anche già 16 gettoni con la propria nazionale, Israele.