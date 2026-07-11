L’Inter piomba su Lucumi: perché il difensore può andare da Chivu

MILANO - E ora la parola passa alla difesa . Non siamo in tribunale , ma la frase è la migliore sintesi per le prossime evoluzioni del mercato interista . Sistemata la fascia destra con Khalaili , infatti, adesso il mirino passa sul reparto arretrato , per cui sono programmati un paio di innesti . Nello specifico, per il primo profilo è previsto anche un investimento sostanzioso , mentre per il secondo si andrà a caccia di un’occasione . Già, ma i nomi? Beh, da tempo, ovvero più o meno da quando è stata abbandonata la pista Solet , circola quello di Chalobah . Il club nerazzurro ci ha messo gli occhi da almeno tre anni e, puntualmente, se ne parla ogni estate. Ora è di assoluta attualità, tanto che viale Liberazione ha già incassato la disponibilità del giocatore a trasferirsi in Italia . Anzi, al momento, la sua idea è proprio quella di lasciare l’Inghilterra e vivere una nuova avventura in Serie A . Con il Como che ha lasciato campo libero, l’ostacolo restano le richieste del Chelsea , che per il difensore pretende non meno di 35 milioni . L’Inter non si è ancora fatta avanti concretamente, ma intanto studia la mossa migliore .

L'Inter valuta Lucumi

La spesa, però, rischia di essere eccessiva rispetto ai margini di manovra concessi. Di qui, la necessità di studiare anche alternative. E, tra queste, è spuntato pure Lucumi, già oggetto di una richiesta di informazioni al Bologna qualche settimana fa. Il colombiano è da considerare uno dei potenziali candidati, seppure sia di piede mancino. L’Inter, infatti, punta di base ad un destro, visto che il centrosinistra sarebbe coperto con il tandem Bastoni-Carlos Augusto. Tuttavia, il centrale rossoblù ha dalla sua una serie di elementi che ai nerazzurri farebbero comodo. Innanzitutto, è velocissimo e Chivu ha un’assoluta necessità di centrali rapidi, volendo tenere alta la linea arretrata. Inoltre, a differenza di Chalobah, conosce il campionato italiano, quindi non ci sarebbero difficoltà di adattamento.

I vantaggi di Lucumi per l'Inter

In aggiunta, ci sono gli aspetti economici. Lucumi, infatti, contratto in scadenza nel 2027, ha una clausola di uscita da 28 milioni, in scadenza il prossimo 15 luglio. Da quella data in poi, lo spazio per trattare sarà più ampio. E, tenuto conto che comunque non resterà, il Bologna non potrà permettersi di tirare troppo la corda. Significa che potrebbero essere sufficienti anche una ventina di milioni o poco più: in ogni caso, molto meno rispetto a Chalobah. In più, Lucumi usufruisce anche del decreto crescita. Magari si potrebbe ragionare sul coinvolgimento di una contropartita tecnica. Akinsanmiro, giusto per fare un esempio, l’anno scorso in prestito al Pisa, è stato seguito un paio di volte da Sartori. Per completare il quadro, la concorrenza non è così agguerrita. Con la Juventus, il Bologna ha avuto diverse discussioni, anche a proposito di Miretti, ma ultimamente i contatti si sono diradati.

Poche novità anche dal fronte inglese (il preferito di Sartori), poiché Sunderland e Nottingham Forest non si sono fatti più sentire. Campo libero, dunque? In realtà, lo scenario attorno a Lucumi si delineerà solo dopo il 15 luglio. A quel punto, l’Inter, da cui non trapela particolare fretta, potrebbe aver già fatto la sua scelta.