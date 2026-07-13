Fiato sospeso per Khalaili: l’Inter aspetta per oggi i risultati degli esami

Il fascicolo che porta il nome di Anan Khalaili è ancora lì, in viale della Liberazione, sulla scrivania dei dirigenti dell’Inter. I medici del Coni hanno chiesto al giocatore di sottoporsi a ulteriori test dopo quelli svolti nella giornata di venerdì, quando il ragazzo è sbarcato a Milano convinto di unirsi al club nerazzurro. L’accordo sulla base di venticinque milioni di euro più bonus, trovato ventiquattro ore prima nel vertice che Piero Ausilio aveva tenuto con l’Union Saint-Gilloise, sembrava aver spianato la strada verso la firma sul contratto che invece - almeno per ora - non è mai arrivata. Al momento della seconda tranche di visite, quelle relative all’idoneità sportiva, è sopraggiunto un intoppo che ha interrotto l’iter che avrebbe portato all’annuncio ufficiale già nel weekend. In via Piranesi, a due passi da Linate, davanti agli esiti di alcuni esami sostenuti da Khalaili, l’equipe Istituto di Medicina e Scienza dello Sport ha deciso di sospendere il proprio parere, in attesa di ulteriori riscontri che dovrebbero arrivare già nella giornata di oggi. L’entourage del giocatore e le sua famiglia hanno continuato a spargere ottimismo, ma la cosa migliore da fare in questi casi è attendere il verdetto definitivo senza sbilanciarsi inutilmente. È ciò che sta facendo l’Inter, consapevole di non poter fare altro. Lo staff medico del club nerazzurro non ha voce in capitolo sulla questione.