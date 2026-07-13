Fiato sospeso per Khalaili: l’Inter aspetta per oggi i risultati degli esami
Il fascicolo che porta il nome di Anan Khalaili è ancora lì, in viale della Liberazione, sulla scrivania dei dirigenti dell’Inter. I medici del Coni hanno chiesto al giocatore di sottoporsi a ulteriori test dopo quelli svolti nella giornata di venerdì, quando il ragazzo è sbarcato a Milano convinto di unirsi al club nerazzurro. L’accordo sulla base di venticinque milioni di euro più bonus, trovato ventiquattro ore prima nel vertice che Piero Ausilio aveva tenuto con l’Union Saint-Gilloise, sembrava aver spianato la strada verso la firma sul contratto che invece - almeno per ora - non è mai arrivata. Al momento della seconda tranche di visite, quelle relative all’idoneità sportiva, è sopraggiunto un intoppo che ha interrotto l’iter che avrebbe portato all’annuncio ufficiale già nel weekend. In via Piranesi, a due passi da Linate, davanti agli esiti di alcuni esami sostenuti da Khalaili, l’equipe Istituto di Medicina e Scienza dello Sport ha deciso di sospendere il proprio parere, in attesa di ulteriori riscontri che dovrebbero arrivare già nella giornata di oggi. L’entourage del giocatore e le sua famiglia hanno continuato a spargere ottimismo, ma la cosa migliore da fare in questi casi è attendere il verdetto definitivo senza sbilanciarsi inutilmente. È ciò che sta facendo l’Inter, consapevole di non poter fare altro. Lo staff medico del club nerazzurro non ha voce in capitolo sulla questione.
Tutti in attesa: cosa può succedere
Bisogna munirsi di pazienza per scacciare quel pizzico di fisiologica frustrazione, visto che - per motivi diversi - la ricerca dell’erede di Denzel Dumfries si è rivelata fino a questo momento molto più ripida e insidiosa del previsto. Piero Ausilio, che non può avere nulla da rimproverarsi, non se ne starà però con le mani in mano. Giusto in ogni caso, considerando che nel frattempo oggi comincia la preparazione della nuova stagione senza l’esterno destro titolare, ragionare su quelle che potrebbero essere le alternative se la pista Khalaili dovesse naufragare definitivamente. Il primo nome che viene in mente è quello di Guéla Doué, fratello maggiore di Desiré, già circolato nelle ore che avevano preceduto l’accordo definitivo tra Inter e Union Saint-Gilloise per Khalaili. Trattandosi però di un giocatore dalle caratteristiche diverse dall’israeliano, non è da escludere che Chivu (le cui richieste sono chiare ormai da tempo) possa preferirgli altri profili. Tra questi potrebbe comparire anche Rafik Belghali: l’algerino era stato accostato ai nerazzurri già a gennaio, ma il suo trasferimento sarebbe stato impossibile da regolamento, avendo già giocato con un’altra squadra prima del Verona nell’arco della stessa stagione. La dirigenza interista l’ha però seguito con interesse e potrebbe stavolta fare un ragionamento concreto su di lui, che rimane anche nel mirino di altri club di Serie A. Per ora è soltanto una suggestione: tutto passa dalle novità attese sul fascicolo di Khalaili.