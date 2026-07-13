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lunedì 13 luglio 2026
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Khalaili rompe il silenzio dopo il mancato passaggio all'Inter: "Quel che detestate..."

L'esterno israeliano ha scritto un lungo post sui social spiegando il suo stato d'animo
2 min
TagsKhalailiInter

Anan Khalaili rompe il silenzio. L'esterno israeliano, che ha visto saltare il suo trasferimento all'Inter a causa del mancato superamento delle visite mediche, ha scritto un post sul suo profilo Instagram, nel quale prova a spiegare il suo stato d'animo. Venerdì 10 luglio erano emersi dei problemi dopo i primi controlli. Gli approfondimenti chiesti dal Coni hanno portato alla mancata concessione dell'idoneità sportiva. 

Khalaili, il messaggio sui social dopo l'addio all'Inter

"Può darsi che detestiate qualcosa mentre invece è un bene per voi, e può darsi che amiate qualcosa mentre invece è un male per voi. Lode a Dio", ha scritto Khalaili sulla sua pagina Instagram. Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta poche ore prima aveva confermato il suo mancato trasferimento. 

Khalaili, il futuro in bilico

L'esterno destro del Saint-Gilloise ora tornerà in Belgio e proverà a capire il suo futuro. Dopo il mancato trasferimento in Serie A, sarà chiamato a programmare con il club belga le prossime mosse. 

 

 

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