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Calciomercato: Sommer è un nuovo giocatore del Club Brugge

Il portiere svizzero, ormai ex Inter, ha firmato un contratto con la squadra belga fino al 2029
2 min
TagsCalciomercatoInter

 Yann Sommer giocherà almeno fino a 40 anni con la maglia del Club Brugge. Il portiere svizzero, ormai svincolato, ha firmato fino al 2029 con la società belga, dopo tre stagioni all'Inter. Continua quindi la carriera dell'estremo difensore, che vanta oltre 790 partite a livello professionistico.

Il comunicato del club belga

La squadra belga si è detta entusiasta di accogliere un pluricampione come il portiere svizzero in squadra, di seguito le parole del club: "Sommer è cresciuto nelle giovanili svizzere e si è affermato nel Basilea. Il portiere ha poi giocato per club come il Vaduz, il Borussia Mönchengladbach, il Bayern Monaco e l'Inter. Nel 2023 si è trasferito dal Bayern Monaco all'Inter, dove ha disputato 139 partite in tre stagioni. Sommer vanta anche una vasta esperienza a livello europeo, con 69 presenze in UEFA Champions League e 38 in UEFA Europa League. Ha disputato oltre 790 partite a livello professionistico. Con il Basilea, Sommer ha vinto quattro volte il campionato svizzero e due volte la Coppa di Svizzera. Al Borussia Mönchengladbach è stato nominato Giocatore dell'Anno per tre volte. Con il Bayern Monaco ha vinto il campionato tedesco, mentre con l'Inter ha conquistato due volte lo scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. A livello internazionale, Sommer ha rappresentato la Svizzera per molti anni. Il portiere ha esordito con la nazionale nel 2012 e ha disputato un totale di 94 partite internazionali." Poi conclude: " Sommer ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 2029. Benvenuto nel club, Yann!"

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