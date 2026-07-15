Inter al bivio e disposta al sacrificio: Doué o Spence

MILANO - Consolarsi , spendendo di più? Potrebbe essere una soluzione . E l’Inter , infatti, per dimenticare Khalaili , sta valutando innanzitutto due profili: Doué e Spence , rispettivamente laterali di Straburgo e Tottenham . A differenza dell’israeliano, un profilo dalle grandi potenzialità , ma evidentemente ancora da sviluppare completamente, sia l’ivoriano che l’inglese sono elementi già solidi e di esperienza a un certo livello . Di qui, appunto, la valutazione superiore . L’ulteriore differenza è che sono tutti e due meno offensivi rispetto a Khalaili , che aveva nelle sue corde il dribbling e l’ assalto alla porta avversaria . Doué e Spence , invece, garantiscono innanzitutto copertura , poi è chiaro che grazie a fisicità e gamba sono assolutamente capaci di farsi “sentire” nella metà campo avversaria .

Inter, due piste complicate

Già, ma di quali cifre stiamo parlando? Sicuramente nell’ordine dei trenta-trentacinque milioni. E non è nemmeno scontato, peraltro, che Strasburgo e Tottenham siano così disposte a lasciarli andare: in particolare il club francese, peraltro collegato al Chelsea. Spence, invece, pur facendo parte della nazionale inglese che questa sera sfiderà l’Argentina per conquistare un posto nella finale Mondiale, non direbbe di no a un trasferimento, visto che a Londra non ha vita facile: a destra il titolare è Pedro Porro e a sinistra c’è la concorrenza di Udogie. Spence, infatti, che per sei mesi, tra il gennaio e il giugno del 2024 è transitato dal Genoa, allenato all’epoca da Gilardino (sedici presenze in Serie A, otto da titolare), può agire indifferentemente su entrambe le fasce, seppure la sua preferenza sia per la destra.

Valutazioni in corso in casa Inter

A ogni modo, è innanzitutto l’Inter che deve decidere come muoversi. Ora, in viale Liberazione, stanno piovendo proposte, ovviamente da parte dei procuratori. Ma si tratta di una scelta delicata, che ha risvolti sia tecnici sia economici. Douè e Spence, a caro prezzo, darebbero certamente garanzie, ma le loro caratteristiche, come già sottolineato non sono quelle né di Khalaili né di Palestra. E allora meglio tenere la porta aperta anche ad altre soluzioni. Come Molina, dell’Atletico Madrid, con trascorsi nell’Udinese, o come Ndoye, che aveva impressionato i dirigenti nerazzurri ai tempi del Bologna. E attenzione pure a Belghali, esterno del Verona e dell’Algeria, a lungo seguito lo scorso anno. Volendo, ci sarebbe anche la suggestione di un ritorno di Perisic. Ma, al di là di un fisico d’acciaio e di una qualità sempre notevole, si tratta comunque di un 37enne. L’Inter ci aveva pensato già a gennaio, ma era in condizione di emergenza.

Inter, spunta Romero

Anche per il reparto arretrato, la situazione è inevitabilmente in evoluzione, dopo la rinuncia a Chalobah, a causa dei costi troppo alti dell’operazione. Intanto, oggi scadrà la clausola di uscita a 28 milioni per Lucumi e l’Inter potrebbe tornare a bussare alla porta del Bologna, seppure la preferenza sia per un centrale di piede destro.

Intanto nei primi approcci con il Tottenham per Spence, è stato proposto Romero che vuole lasciare gli Spurs: l’inconveniente sono i costi. Da tenere sempre in considerazione Mancini, qualora non si sbloccasse il rinnovo con la Roma. Infine, è stato proposto Stones, svincolato dal Manchester City. Il club nerazzurro potrebbe tenerlo in considerazione a fine agosto, per il secondo innesto in difesa.