Pavard, vecchie ruggini: il gruppo dirà se resterà
La strada è in salita, ma Benjamin Pavard vuole riprovarci. Dopo la stagione trascorsa in prestito al Marsiglia e il riscatto da parte del club francese che non si è concretizzato, il difensore classe 1996 vorrebbe restare a Milano per giocarsi una nuova chance con l’Inter. L’atteggiamento è quello giusto così come la voglia di rivalsa, anche se il club nerazzurro aveva già messo in preventivo una cessione senza però ricevere offerte in queste settimane per provare a voltare definitivamente pagina. Il prezzo del cartellino è fissato tra i 12 e i 15 milioni (la stessa cifra che avrebbe dovuto pagare il Marsiglia in casa di riscatto), ma la permanenza non è da escludere a priori e già con l’inizio del ritiro in Germania si capirà se ci sono possibilità oppure no di ricostruire il rapporto con i compagni di squadra.
Pavard e le vecchie ruggini
I cocci risalgono al finale della stagione 2024/2025, quando Pavard aveva chiuso nel peggiore dei modi saltando la semifinale di ritorno di Champions League con il Barcellona (capitan Lautaro invece aveva fatto di tutto per esserci nonostante i guai fisici) e poi scendendo in campo nella debacle con il Paris Saint-Germain. Non solo, per il medesimo problema alla caviglia l’ex Bayern Monaco aveva saltato il Mondiale per club negli Stati Uniti salvo però pochi giorni dopo essere immortalato in Sardegna a giocare a padel con l'ex rossonero Theo Hernandez.
Insomma, vecchie ruggini che hanno incrinato il rapporto con il resto del gruppo e condotto all’addio agostano della scorsa estate con il prestito al Marsiglia e l’innesto lampo di Akanji. Il prossimo capitolo è ancora da scrivere, la risposta arriverà dal gruppo e in ogni caso se Pavard restasse, l’Inter dovrebbe inserire un solo difensore per completare il reparto arretrato a livello numerico.