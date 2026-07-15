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Pavard, vecchie ruggini: il gruppo dirà se resterà

La strada è in salita, ma il francese (reduce da una stagione in ombra al Marsiglia) vuole riprovarci: i dettagli
Giorgio Coluccia
4 min
TagsInterpavard

La strada è in salita, ma Benjamin Pavard vuole riprovarci. Dopo la stagione trascorsa in prestito al Marsiglia e il riscatto da parte del club francese che non si è concretizzato, il difensore classe 1996 vorrebbe restare a Milano per giocarsi una nuova chance con l’Inter. L’atteggiamento è quello giusto così come la voglia di rivalsa, anche se il club nerazzurro aveva già messo in preventivo una cessione senza però ricevere offerte in queste settimane per provare a voltare definitivamente pagina. Il prezzo del cartellino è fissato tra i 12 e i 15 milioni (la stessa cifra che avrebbe dovuto pagare il Marsiglia in casa di riscatto), ma la permanenza non è da escludere a priori e già con l’inizio del ritiro in Germania si capirà se ci sono possibilità oppure no di ricostruire il rapporto con i compagni di squadra.

Pavard e le vecchie ruggini

I cocci risalgono al finale della stagione 2024/2025, quando Pavard aveva chiuso nel peggiore dei modi saltando la semifinale di ritorno di Champions League con il Barcellona (capitan Lautaro invece aveva fatto di tutto per esserci nonostante i guai fisici) e poi scendendo in campo nella debacle con il Paris Saint-Germain. Non solo, per il medesimo problema alla caviglia l’ex Bayern Monaco aveva saltato il Mondiale per club negli Stati Uniti salvo però pochi giorni dopo essere immortalato in Sardegna a giocare a padel con l'ex rossonero Theo Hernandez.

Insomma, vecchie ruggini che hanno incrinato il rapporto con il resto del gruppo e condotto all’addio agostano della scorsa estate con il prestito al Marsiglia e l’innesto lampo di Akanji. Il prossimo capitolo è ancora da scrivere, la risposta arriverà dal gruppo e in ogni caso se Pavard restasse, l’Inter dovrebbe inserire un solo difensore per completare il reparto arretrato a livello numerico.

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