Pavard, vecchie ruggini: il gruppo dirà se resterà

La strada è in salita, ma Benjamin Pavard vuole riprovarci. Dopo la stagione trascorsa in prestito al Marsiglia e il riscatto da parte del club francese che non si è concretizzato, il difensore classe 1996 vorrebbe restare a Milano per giocarsi una nuova chance con l’Inter. L’atteggiamento è quello giusto così come la voglia di rivalsa, anche se il club nerazzurro aveva già messo in preventivo una cessione senza però ricevere offerte in queste settimane per provare a voltare definitivamente pagina. Il prezzo del cartellino è fissato tra i 12 e i 15 milioni (la stessa cifra che avrebbe dovuto pagare il Marsiglia in casa di riscatto), ma la permanenza non è da escludere a priori e già con l’inizio del ritiro in Germania si capirà se ci sono possibilità oppure no di ricostruire il rapporto con i compagni di squadra.