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martedì 21 luglio 2026
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L’Al Hilal di Inzaghi richiama Bastoni: lo scenario e il contratto in scadenza con l’Inter nel 2028

Il difensore nerazzurro entrato nel mirino dell'ex tecnico. La trattativa e i possibili sviluppi
Pietro Guadagno
2 min
Tagsbastoni

MILANO – Ci aveva già provato l’anno scorso, con alcuni "suoi" nerazzurri, tra cui proprio Bastoni, ma le risposte erano state tutt’altro che entusiastiche. Beh, pare che Inzaghi abbia deciso di tentare nuovamente, puntando il mirino ancora sul difensore. L’Al Hilal, infatti, ha fatto sapere di essere interessato al numero 95.

Bastoni, nessun'offerta

Nessuna trattativa è cominciata, né tantomeno un’offerta è stata presentata: semplicemente c’è stato un primo abboccamento. A questo punto, si tratta di capire se ci sarà anche un seguito. Con una premessa, il club saudita non può acquistare un nuovo straniero, se prima non ne avrà ceduto un altro. Insomma, difficile immaginare sviluppi nell’immediato. Ad oggi, Bastoni è considerato incedibile. Tanto più che tra le esigenze di mercato c’è proprio il completamento del reparto arretrato con uno (se Pavard dovesse restare) o due difensori.

Lo scenario

Lo scenario potrebbe cambiare, però, in caso di offerta monstre. Peraltro, ci sarebbe da considerare pure la volontà di Bastoni, reduce da mesi particolarmente complicati, ma già qualche mese fa, attraverso il suo entourage, aveva espresso il desiderio di rinnovare il contratto in scadenza nel 2028.

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