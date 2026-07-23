Calciomercato Inter, Chivu freme per Romero ma il prezzo resta alto e il club è prudente

La parola d’ordine sul mercato in casa Inter in questo momento è “prudenza” . Legittimamente, perché gli imprevisti che hanno complicato la rotta nerazzurra in questa finestra di trasferimenti hanno lasciato segni di frustrazione nel club e nell’ambiente. Non hanno però scalfito l’ambizione di rinforzare a dovere la squadra di Chivu per consolidare l’obiettivo di primeggiare in Italia e in Europa. Per questo, superato il periodo in cui la dirigenza nerazzurra ha dovuto riadattare la strategia, Piero Ausilio e Dario Baccin si sono rimboccati nuovamente le maniche. A un mese circa dall’inizio del campionato c’è ancora tutto il tempo per mettere a segno colpi che completino la rosa secondo le richieste dell’allenatore. La suggestione più grande oggi porta a Cristian Romero , reduce dall’esperienza al Mondiale con l’Argentina e ormai deciso a lasciare il Tottenham nel corso dell’estate.

Romero, le cifre chieste dal Tottenham

Il suo nome è emerso nei dialoghi che ci sono stati nei giorni scorsi tra Inter e Tottenham, imbastiti prima di tutto per parlare di Spence ma allargati anche al “Cuti”. La valutazione è alta, ma non così tanto da aver spinto il club nerazzurro ad alzarsi immediatamente dal tavolo della trattativa. La situazione rimane in evoluzione: al momento la distanza tra le parti è ampia e questo obbliga Ausilio a tenere aperte altre piste, ma il fascicolo è sul tavolo sperando che i colloqui in programma a stretto giro possano assottigliare il gap rispetto ai 50 milioni circa di valutazione. Senza però illudersi che sia facile. Il ragazzo, che ha già fatto sapere di vedere di buon grado un ritorno in Italia, dove ha già giocato con le maglie di Genoa e Atalanta, attende intanto aggiornamenti dal suo entourage, che a sua volta si è già sentito con l’Inter e proverà a fare la sua parte.