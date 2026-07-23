Calciomercato Inter, Chivu freme per Romero ma il prezzo resta alto e il club è prudente
La parola d’ordine sul mercato in casa Inter in questo momento è “prudenza”. Legittimamente, perché gli imprevisti che hanno complicato la rotta nerazzurra in questa finestra di trasferimenti hanno lasciato segni di frustrazione nel club e nell’ambiente. Non hanno però scalfito l’ambizione di rinforzare a dovere la squadra di Chivu per consolidare l’obiettivo di primeggiare in Italia e in Europa. Per questo, superato il periodo in cui la dirigenza nerazzurra ha dovuto riadattare la strategia, Piero Ausilio e Dario Baccin si sono rimboccati nuovamente le maniche. A un mese circa dall’inizio del campionato c’è ancora tutto il tempo per mettere a segno colpi che completino la rosa secondo le richieste dell’allenatore. La suggestione più grande oggi porta a Cristian Romero, reduce dall’esperienza al Mondiale con l’Argentina e ormai deciso a lasciare il Tottenham nel corso dell’estate.
Romero, le cifre chieste dal Tottenham
Il suo nome è emerso nei dialoghi che ci sono stati nei giorni scorsi tra Inter e Tottenham, imbastiti prima di tutto per parlare di Spence ma allargati anche al “Cuti”. La valutazione è alta, ma non così tanto da aver spinto il club nerazzurro ad alzarsi immediatamente dal tavolo della trattativa. La situazione rimane in evoluzione: al momento la distanza tra le parti è ampia e questo obbliga Ausilio a tenere aperte altre piste, ma il fascicolo è sul tavolo sperando che i colloqui in programma a stretto giro possano assottigliare il gap rispetto ai 50 milioni circa di valutazione. Senza però illudersi che sia facile. Il ragazzo, che ha già fatto sapere di vedere di buon grado un ritorno in Italia, dove ha già giocato con le maglie di Genoa e Atalanta, attende intanto aggiornamenti dal suo entourage, che a sua volta si è già sentito con l’Inter e proverà a fare la sua parte.
Ausilio a lavoro per Romero
Non è un’operazione che sembra destinata eventualmente a concludersi a strettissimo giro, ma le parti sono al lavoro per cercare la chiave giusta. Quello che è certo è che l’esito dell’affare non dipenderà dalla formula: che sia a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi individuali o collettivi fa poca differenza quando si tratta di un trasferimento dall’estero. Piero Ausilio ha trascorso i giorni in Germania (oggi ripartirà per l’Italia) costantemente al telefono, sotto lo sguardo interessato di Cristian Chivu.
Chivu stravede per Romero: le caratteristiche
Il tecnico ha tracciato l’identikit del difensore che gradirebbe per la sua retroguardia: corrisponde perfettamente per caratteristiche e valore assoluto a Romero. L’argentino piace perché aiuterebbe ad assecondare un’idea di calcio ancora più propositiva, con una linea difensiva alta e l’intenzione di giocare il più possibile nella metà campo avversaria, anche a costo di assumersi qualche rischio in più. Il filo diretto tra il direttore sportivo nerazzurro e l’allenatore si è consolidato in quel di Donaueschingen, in attesa di sviluppi concreti su più fronti. Quello che riguarda Romero va affrontato però con cautela, anche perché il Barcellona rimane molto vigile e, in caso di cessioni, potrebbe affondare il colpo più agevolmente dei nerazzurri.
La parola d’ordine sul mercato in casa Inter in questo momento è “prudenza”. Legittimamente, perché gli imprevisti che hanno complicato la rotta nerazzurra in questa finestra di trasferimenti hanno lasciato segni di frustrazione nel club e nell’ambiente. Non hanno però scalfito l’ambizione di rinforzare a dovere la squadra di Chivu per consolidare l’obiettivo di primeggiare in Italia e in Europa. Per questo, superato il periodo in cui la dirigenza nerazzurra ha dovuto riadattare la strategia, Piero Ausilio e Dario Baccin si sono rimboccati nuovamente le maniche. A un mese circa dall’inizio del campionato c’è ancora tutto il tempo per mettere a segno colpi che completino la rosa secondo le richieste dell’allenatore. La suggestione più grande oggi porta a Cristian Romero, reduce dall’esperienza al Mondiale con l’Argentina e ormai deciso a lasciare il Tottenham nel corso dell’estate.
Romero, le cifre chieste dal Tottenham
Il suo nome è emerso nei dialoghi che ci sono stati nei giorni scorsi tra Inter e Tottenham, imbastiti prima di tutto per parlare di Spence ma allargati anche al “Cuti”. La valutazione è alta, ma non così tanto da aver spinto il club nerazzurro ad alzarsi immediatamente dal tavolo della trattativa. La situazione rimane in evoluzione: al momento la distanza tra le parti è ampia e questo obbliga Ausilio a tenere aperte altre piste, ma il fascicolo è sul tavolo sperando che i colloqui in programma a stretto giro possano assottigliare il gap rispetto ai 50 milioni circa di valutazione. Senza però illudersi che sia facile. Il ragazzo, che ha già fatto sapere di vedere di buon grado un ritorno in Italia, dove ha già giocato con le maglie di Genoa e Atalanta, attende intanto aggiornamenti dal suo entourage, che a sua volta si è già sentito con l’Inter e proverà a fare la sua parte.