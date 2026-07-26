MILANO - Né Palestra , né Khalaili , e se alla fine fosse Perisic ? L’Inter ha messo in stand-by la ricerca dell’ esterno . E non solo perché la priorità è diventata affondare il colpo per Romero . La verità è che, al momento, non c’è un profilo che soddisfi pienamente il club nerazzurro. Occorre l’incastro giusto sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico , ma i nomi oggetto di valutazione non lo assicurano. Nemmeno Spence , che è stato a lungo un candidato forte . Fisicità, gamba, intensità sono tutte doti apprezzate, ma all’inglese manca la capacità di puntare e saltare l’uomo, che invece avevano e hanno Palestra e Khalaili . Così, davanti alla richiesta monstre di 40 milioni del Tottenham , in viale Liberazione, di concerto con Chivu , hanno pensato bene di allentare la presa. Possibile che ci possa essere una nuova stretta , ma non certo in tempi rapidi.

Giusto per spiegare meglio la situazione, per Palestra , l’Inter aveva accettato di investire 50 milioni perché l’esterno aveva convinto tutti nella sua stagione al Cagliari . A 21 anni era, allo stesso tempo, una certezza per il presente e una garanzia per il futuro . Spence , tra età e caratteristiche, non è la stessa cosa. E non è paragonabile nemmeno a Khalaili , che, finora, ha mostrato grandi potenzialità , tra cui proprio l’abilità a saltare l’uomo, da confermare però ad altissimo livello , su un palcoscenico come quello interista . I 25 milioni, insomma, erano il prezzo per un giocatore di grande prospettiva , con un ingaggio adeguato al suo status . In sostanza, la spesa valeva il rischio .

Inter, soluzione croata

Per un mix di motivazioni simili, l’Inter non è convinta nemmeno dei vari Douè (prezzo eccessivo), Molina (troppi errori al Mondiale), Read (ancora acerbo) e Belghali (poco strutturato dal punto di vista fisico). Intendiamoci, una decisione definitiva ancora non è stata presa, ma intanto, come premesso, l’opzione Perisic continua ad essere sul tavolo. Vero che ha 37 anni, ma fisicamente è ancora integro, come si è visto anche ai Mondiali, conosce la Serie A e l’ambiente nerazzurro, e ha pure le caratteristiche desiderate. In aggiunta ha anche un costo contenuto, visto che il Psv Eindhoven, a differenza dello scorso gennaio, lo lascerebbe andare in cambio di un indennizzo ridotto. E lo stesso croato si accontenterebbe di un ingaggio contenuto pur di tornare. Il resto lo dovrebbero fare Diouf e Luis Henrique, che, nel caso, dovrebbero dividersi la fascia destra con Perisic, senza far abbassare il livello.

Inter, i dossier Pavard e Bisseck

Curiosamente, nella sua avventura interista, Perisic aveva già avuto un intervallo: un prestito di un anno al Bayern, con tanto di Champions League conquistata. Una volta tornato, si è imposto come esterno a tutta fascia. Ebbene, anche Pavard è reduce da un’annata lontano dalla Pinetina e ora vorrebbe restare. L’Inter non ha chiuso a questa eventualità, alla luce dell’atteggiamento diverso mostrato dal francese. Resta, però, la possibilità di una cessione. A quel punto, il club nerazzurro punterebbe ad un sostituto in stile “Acerbi”. Vale a dire un elemento esperto e affidabile a costi limitati. Intanto è stato trovato l’accordo verbale per il rinnovo di Bisseck fino al 2031.