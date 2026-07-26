Dal rinnovo di Bisseck al ritorno di Perisic: tutte le mosse di mercato dell’Inter
MILANO - Né Palestra, né Khalaili, e se alla fine fosse Perisic? L’Inter ha messo in stand-by la ricerca dell’esterno. E non solo perché la priorità è diventata affondare il colpo per Romero. La verità è che, al momento, non c’è un profilo che soddisfi pienamente il club nerazzurro. Occorre l’incastro giusto sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico, ma i nomi oggetto di valutazione non lo assicurano. Nemmeno Spence, che è stato a lungo un candidato forte. Fisicità, gamba, intensità sono tutte doti apprezzate, ma all’inglese manca la capacità di puntare e saltare l’uomo, che invece avevano e hanno Palestra e Khalaili. Così, davanti alla richiesta monstre di 40 milioni del Tottenham, in viale Liberazione, di concerto con Chivu, hanno pensato bene di allentare la presa. Possibile che ci possa essere una nuova stretta, ma non certo in tempi rapidi.
Inter, le differenze
Giusto per spiegare meglio la situazione, per Palestra, l’Inter aveva accettato di investire 50 milioni perché l’esterno aveva convinto tutti nella sua stagione al Cagliari. A 21 anni era, allo stesso tempo, una certezza per il presente e una garanzia per il futuro. Spence, tra età e caratteristiche, non è la stessa cosa. E non è paragonabile nemmeno a Khalaili, che, finora, ha mostrato grandi potenzialità, tra cui proprio l’abilità a saltare l’uomo, da confermare però ad altissimo livello, su un palcoscenico come quello interista. I 25 milioni, insomma, erano il prezzo per un giocatore di grande prospettiva, con un ingaggio adeguato al suo status. In sostanza, la spesa valeva il rischio.
Inter, soluzione croata
Per un mix di motivazioni simili, l’Inter non è convinta nemmeno dei vari Douè (prezzo eccessivo), Molina (troppi errori al Mondiale), Read (ancora acerbo) e Belghali (poco strutturato dal punto di vista fisico). Intendiamoci, una decisione definitiva ancora non è stata presa, ma intanto, come premesso, l’opzione Perisic continua ad essere sul tavolo. Vero che ha 37 anni, ma fisicamente è ancora integro, come si è visto anche ai Mondiali, conosce la Serie A e l’ambiente nerazzurro, e ha pure le caratteristiche desiderate. In aggiunta ha anche un costo contenuto, visto che il Psv Eindhoven, a differenza dello scorso gennaio, lo lascerebbe andare in cambio di un indennizzo ridotto. E lo stesso croato si accontenterebbe di un ingaggio contenuto pur di tornare. Il resto lo dovrebbero fare Diouf e Luis Henrique, che, nel caso, dovrebbero dividersi la fascia destra con Perisic, senza far abbassare il livello.
Inter, i dossier Pavard e Bisseck
Curiosamente, nella sua avventura interista, Perisic aveva già avuto un intervallo: un prestito di un anno al Bayern, con tanto di Champions League conquistata. Una volta tornato, si è imposto come esterno a tutta fascia. Ebbene, anche Pavard è reduce da un’annata lontano dalla Pinetina e ora vorrebbe restare. L’Inter non ha chiuso a questa eventualità, alla luce dell’atteggiamento diverso mostrato dal francese. Resta, però, la possibilità di una cessione. A quel punto, il club nerazzurro punterebbe ad un sostituto in stile “Acerbi”. Vale a dire un elemento esperto e affidabile a costi limitati. Intanto è stato trovato l’accordo verbale per il rinnovo di Bisseck fino al 2031.