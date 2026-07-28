L’Inter prende Stones: accordo con il centrale, firmerà un biennale

Romero no , Stones sì. Quando sembrava ormai focalizzata sull’argentino, l’Inter ha fatto una “strambata” e ha raggiunto un accordo verbale con Stones. Il centrale inglese, svincolato dal Manchester City, ha detto sì ad un biennale da circa 4,5 milioni di euro. In queste ore verranno definiti gli ultimi dettagli e poi verrà organizzato il suo sbarco a Milano per visite mediche e firma sul contratto. Stones, su cui si era informata pure la Juve, non è un nome nuovo per l’Inter. Si era già proposto nelle scorse settimane e il club nerazzurro l’aveva messo in stand-by, in attesa di verificare altre piste, come Chalobah, ad esempio, prima di Romero. Volendo, si tratta anche di un cambio di rotta (o di un altro tipo di eccezione) rispetto alla linea di Oaktree. Stones, infatti, arriva da parametro zero (gli ultimi erano stati Taremi e Zielinski, ma c’era ancora Zhang) e con 32 anni sulla carta d’identità. Nelle valutazioni, però, è stato ritenuto in grado di dare un contributo importante in un reparto che ha già i suoi connotati. E certamente ha influito l’ottimo Mondiale disputato da titolate nella nazionale inglese.

Romero, niente Inter: costi alti

Ad ogni modo, il club nerazzurro ha deciso di affondare con Stones nel momento in cui ha compreso che l’affare Romero si stava complicando oltre le previsioni. Vero che le pretese del Tottenham - valutazione del cartellino: 50 milioni - erano note e l’Inter aveva comunque deciso di lavorare per abbassarle. Un ulteriore ostacolo, però, è subentrato nel momento in cui anche l’argentino e il suo entourage hanno presentato le rispettive richieste per ingaggio e commissioni. Ebbene, viale Liberazione non voleva andare oltre i 5 milioni all’anno. Solo che Romero è abituato decisamente meglio. Il suo stipendio al Tottenham arriva, infatti, a 6,5 milioni e, per di più, il contratto è in scadenza solo nel 2029. Insomma, la proposta dell’Inter, seppur su base quadriennale o quinquennale, non era sufficiente. Anche gli agenti hanno sparato alto. E, come noto, si tratta di un “dettaglio” su cui Oaktree è piuttosto rigida. In ogni caso, la prospettiva era che i costi dell’affare lievitassero in maniera eccessiva. E l’Inter non voleva andare oltre certi limiti. Partita chiusa, quindi, con Romero? A logica sì, ma nel mercato non è il caso di escludere nulla. Tuttavia, perché lo scenario cambi, occorre che sia il giocatore sia gli Spurs abbassino sensibilmente l’asticella. In più, l’Inter dovrebbe anche trovare una sistemazione a Pavard, per cui, al momento, non ci sono vere offerte. Insomma, i giochi si potrebbero riaprire, ma non subito. Intanto, il club nerazzurro si dedicherà alla ricerca dell’esterno destro, comunque una priorità. Mentre il denaro risparmiato per Romero (e per Palestra…) potrebbe alla fine essere destinato a Jones: un desiderio che Chivu ha tutt’altro che accantonato.