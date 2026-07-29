Mercato Inter, dopo Stones c'è Jones. Ma se Romero...

L' Inter era pronta a investire 50 milioni per Palestra. Poi, si è inserito il Chelsea, che ha fatto saltare il banco . Il club nerazzurro aveva anche stanziato una quarantina di milioni per Romero , ma tra il Tottenham che ne chiedeva 50 e le pretese dell’argentino, come ingaggio, e dei suoi agenti, come commissioni, ha capito che i numeri dell’operazione si stavano gonfiando troppo. Cosi, ha virato sullo svincolato Stones . Il centrale inglese ha coperto un vuoto in difesa, ma resta sempre quello sulla fascia destra, senza dimenticare poi che Chivu continua a spingere per Jones . Visto che il “tesoretto” a disposizione è sostanzialmente intatto, la domanda è: dove verrà destinato? È difficile, infatti, immaginare che il mercato interista si chiuda senza un vero colpaccio.

Per Jones , il Liverpool chiede esattamente una quarantina di milioni. Tanti, per l’Inter anche troppi, per un giocatore che andrà a scadenza tra un anno. Per Chivu , però, come già sottolineato, è un elemento in grado di fare la differenza in mezzo al campo. Ragion per cui, in queste settimane, viale Liberazione non ha mai mollato la pista. Anzi, l’ha tenuta calda, tanto che lo stesso giocatore non ha cambiato il suo proposito di trasferirsi in Italia, nemmeno davanti alla stima nei suoi confronti manifestata da Iraola, neo-tecnico del Liverpool. Il vero nodo è che il centrocampo nerazzurro continua ad essere affollato. Se Diouf è ormai da considerare un esterno, serve in ogni caso piazzare i vari Frattesi , Asllani e Akinsanmiro . A quel punto ci sarebbe lo spazio per inserire un nuovo elemento. Poi è chiaro che, attraverso il dialogo, si proverà comunque a strappare condizioni più favorevoli ai Reds.

Inter, incastro da trovare

Passando alla fascia destra, la verità è che l’Inter non ha ancora individuato il profilo giusto. Accantonato Palestra, il piano B era Khalaili, che però non ha superato le visite di idoneità. A quel punto è spuntata l’idea Spence, protagonista al Mondiale con l’Inghilterra. Ma anche lui è stato accantonato, visto che non ha molto senso spendere oltre 30 milioni per un giocatore che non ha esattamente le caratteristiche desiderate. Allora chi può essere l’erede di Dumfries? Diciamo che l’exploit di Diouf ha tolto pressione alla ricerca. È chiaro, però, che qualcuno in quella posizione serva. La difficoltà è individuare l’incastro giusto tra caratteristiche tecniche e prezzo. Tra i nomi circolati, Douè costa troppo e lo Strasburgo fa muro, Read è ancora acerbo, oltre che pressato dal Nottingham Forest, Belghali è giudicato poco strutturato, rimarrebbe Ndoye, che un paio di estati fa era il preferito per prendere il posto di Dumfries, in caso di uscita. Al momento, però, la pista per l’ex-Bologna non si è riaccesa. E Ausilio, recentemente, ha pure “spento” la suggestione di un ritorno di Perisic. Quindi? Non è da escludere un Mister X, con o senza tesoretto.

Il mese dei saldi

Giusto per completare il quadro, la partita con Romero non è definitivamente chiusa. Potrebbe riaccendersi, però, solo in caso di cessione di Pavard, ma al momento non ci sono offerte concrete, e qualora sia gli Spurs e sia l’argentino abbassassero l’asticella. Di solito agosto, soprattutto la seconda metà, è il periodo dei saldi di mercato. L’Inter può arrivarci con le risorse per fare gli affari migliori.