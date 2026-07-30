Inter, Stones sbarca a Milano: visite mediche e poi firma con i nerazzurri

MILANO - John Stones sta per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese classe 1994, svincolato dopo la fine dell'esperienza decennale al Manchester City, è arrivato a Milano poco dopo le ore 9 di questa mattina, giovedì 30 luglio. “Felice di essere qui, ci vediamo presto”, ha dichiarato l'inglese ai tifosi presenti. In giornata sono in programma le visite mediche di rito, l'idoneità sportiva al Coni e la firma sul contratto.