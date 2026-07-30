Inter, Stones sbarca a Milano: visite mediche e poi firma con i nerazzurri
MILANO - John Stones sta per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese classe 1994, svincolato dopo la fine dell'esperienza decennale al Manchester City, è arrivato a Milano poco dopo le ore 9 di questa mattina, giovedì 30 luglio. “Felice di essere qui, ci vediamo presto”, ha dichiarato l'inglese ai tifosi presenti. In giornata sono in programma le visite mediche di rito, l'idoneità sportiva al Coni e la firma sul contratto.
Inter, colpo Stones: i dettagli sul contratto
Per il difensore britannico, pronto al debutto in Serie A con i nerazzurri campioni d'Italia dopo dieci stagioni disputate ad altissimo livello in Premier League, è pronto un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione. Stones però non sarà subito a disposizione di Cristian Chivu: il difensore inglese godrà infatti di qualche giorno di vacanza in più per smaltire le fatiche post Mondiale e salterà la tournée estiva.