L'Inter ufficializza John Stones: l'annuncio del club e i dettagli della firma

L'Inter ha ufficializzato l'arrivo di John Stones . Il difensore era arrivato a Milano in mattinata per le visite di rito e la firma : ora i nerazzurri hanno ufficializzato l'acquisto con l'annuncio sui social. L'inglese, arrivato a parametro zero dopo il mancato rinnovo del contratto con il Manchester City, ha firmato con il club di Viale Liberazione un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Stones arriva dopo l'esperienza decennale al City dove ha vinto tutto, conquistando anche la Champions League vincendo in finale proprio contro i nerazzurri.

Stones è un nuovo giocatore dell'Inter

Questa una parte del comunicato dell'Inter per l'annuncio dell'arrivo del giocatore: "Dopo 32 anni in Inghilterra, John Stones è pronto a vivere un’esperienza nuova. L’Italia, Milano: un nuovo ambiente, un nuovo campionato da affrontare con la grande esperienza maturata nella sua carriera. Per la prima volta la maglia che indosserà non sarà più soltanto blu, ma ci sarà anche il nero. Dalle distese di Barnsley al prato di San Siro, dopo aver fatto la storia a Manchester: John Stones è un nuovo calciatore dell’Inter".

Stones salta la torunée asiatica

Stones però non sarà a disposizione di Chivu fin da subito. Infatti il difensore inglese, protagonista del Mondiale fino alla semifinale e alla finalina, godrà di qulche giorno in più di riposo per recuperare al meglio le energie. Salterà la tournée asiatica che vederà l'Inter impegnata in diverse amichevoli di prestigio: le sfide contro Milan e Juventus, e proprio la partita contro il Manchester City, squadra che Stones ha appena lasciato.