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Inter, Chivu accoglie Stones e chiama altri rinforzi: “Mercato? Va alzato il livello, serve pazienza"

Il tecnico nerazzurro alla vigilia dell'amichevole con il Manchester City a Hong Kong: "La squadra è competitiva, ma c'è sempre bisogno di giocatori importanti
2 min
TagsInterChivuMercato

Cristian Chivu accoglie John Stones e manda un messaggio chiaro sul mercato dell'Inter: la rosa è già competitiva, ma la società resta pronta a cogliere le occasioni per aumentare ulteriormente il livello della squadra. Il tecnico nerazzurro ne ha parlato da Hong Kong alla vigilia dell'amichevole contro il Manchester City: “Sono contento dell'arrivo di Stones: è importante per noi per tante cose. Per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa".

Chivu e il mercato: le parole

"Al momento ci godiamo chi abbiamo qui, stiamo aspettando chi rientrerà dalle vacanze post-mondiali, poi abbiamo di fronte ancora un mese di calciomercato. La squadra è competitiva, ma c'è sempre bisogno di giocatori importanti, che ti fanno fare il salto di qualità e che ti permettono di rimanere in linea con le ambizioni di questa società". Il tecnico chiede quindi tempo, ma non nasconde la volontà di rendere l'Inter ancora più forte: "Serve pazienza. Io chiedo di alzare il livello, sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità".

 

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